Суд Тараза вынес приговор участникам январских событий

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ТАРАЗ. 3 ИЮНЯ - В суде № 2 города Тараза рассмотрено уголовное дело в отношении восьми подсудимых, обвиняемых в участии в массовых беспорядках в январе этого года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Суд установил, что 4 января подозреваемые принимали участие в массовых беспорядках с применением силы, актов вандализма, разрушения, уничтожения имущества, неподчинения требованиям сотрудников полиции, причинив тем самым ущерб их здоровью и материальный ущерб", - сообщили в пресс-службе суда.
Прокурор просил назначить подсудимым 4 года лишения свободы. Все подсудимые, кроме одного, признали свою вину.
Суд признал участие в беспорядках особо тяжкими преступлениями, за совершение которых предусмотрено наказание от 3 до 8 лет лишения свободы. Однако с учетом смягчающих обстоятельств - чистосердечное раскаяние и отсутствие судимости - подсудимым назначено по 4 года лишения свободы каждому условно с установлением пробационного контроля.
Приговор в законную силу не вступил.
Ранее сообщалось, что в Казахстане из незаконного оборота изъяты 61 единица оружия, 13 гранат и 1170 боеприпасов, в том числе похищенных во время январских событий.