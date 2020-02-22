Суд вынес приговор браконьерам, убившим инспектора "Охотзоопрома"

Фото: otyrar.kz

Караганда. 21 февраля. Kazakhstan Today - Суд вынес приговор браконьерам, напавшим на инспекторов "Охотзоопрома", передает Kazakhstan Today.

В январе прошлого года группа инспекторов Карагандинского РГКП "ПО "Охотзоопрома" обнаружила на территории Нуринского района пять отстрелянных туш сайгаков и свежие автомобильные следы. Инспекторы на двух машинах начали преследование браконьеров, но одна из машин отстала. Второй экипаж вскоре заметил две автомашины "Тойота-Ленд-Крузер" серебристого и белого цветов.

Инспекторам удалось догнать одну из преследуемых автомашин. Из нее вышли три человека спортивного телосложения с оружием и оказали активное сопротивление. Они избили двух инспекторов, изъяли из автомашины прибор GPS и ключи зажигания и скрылись. Без GPS избитые сотрудники "Охотзоопрома" не смогли сообщить свои координаты, что затруднило их поиск.

Троих основных обвиняемых - Берика Ахметова, Кайрата Акшанова и Нурлана Шукилдикова - суд признал виновными и по совокупности статей им назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Еще четверых фигурантов дела суд признал виновными в незаконной охоте и приговорил к 6 годам лишения свободы.

Также осужденные обязаны возместить материальный ущерб, выплатить компенсации морального вреда, причиненного преступлением и выплатить ущерб, причиненный окружающей среде.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства