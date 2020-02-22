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Суд вынес приговор браконьерам, убившим инспектора "Охотзоопрома"

21.02.2020, 11:34 10747
Суд вынес приговор браконьерам, убившим инспектора "Охотзоопрома"
Фото: otyrar.kz
Караганда. 21 февраля. Kazakhstan Today - Суд вынес приговор браконьерам, напавшим на инспекторов "Охотзоопрома", передает Kazakhstan Today. 
 
В январе прошлого года группа инспекторов Карагандинского РГКП "ПО "Охотзоопрома" обнаружила на территории Нуринского района пять отстрелянных туш сайгаков и свежие автомобильные следы. Инспекторы на двух машинах начали преследование браконьеров, но одна из машин отстала. Второй экипаж вскоре заметил две автомашины "Тойота-Ленд-Крузер" серебристого и белого цветов. 
 
Инспекторам удалось догнать одну из преследуемых автомашин. Из нее вышли три человека спортивного телосложения с оружием и оказали активное сопротивление. Они избили двух инспекторов, изъяли из автомашины прибор GPS и ключи зажигания и скрылись. Без GPS избитые сотрудники "Охотзоопрома" не смогли сообщить свои координаты, что затруднило их поиск. 
 
После обнаружения инспекторов доставили в городскую больницу Астаны. Инспектор Ерлан Нургалиев получил тяжелую черепно-мозговую травму и 15 января скончался в больнице. Инспектору Ницыку были нанесены тяжелые телесные повреждения. Пострадавший и погибший после избиения браконьерами инспекторы "Охотзоопрома" награждены орденом "Барыс" ІІІ степени.
 
Троих основных обвиняемых - Берика Ахметова, Кайрата Акшанова и Нурлана Шукилдикова - суд признал виновными и по совокупности статей им назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.
 
Еще четверых фигурантов дела суд признал виновными в незаконной охоте и приговорил к 6 годам лишения свободы. 
 
Также осужденные обязаны возместить материальный ущерб, выплатить компенсации морального вреда, причиненного преступлением и выплатить ущерб, причиненный окружающей среде.

 

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