Таксист помог вычислить мародера в Алматы

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Как выяснилось, один из участников массовых беспорядков и мародерства похитил гладкоствольное ружье BrowntnG с 10 патронами из крупного оружейного магазина в Алматы и спрятал в мусорном баке во дворе в пятом микрорайоне города, сообщает Polisia.kz.
Через несколько дней грабитель приехал к тайнику на такси, водитель которого обратил внимание на то, что в коробке из-под телевизора пассажир перевозил оружие. Он незамедлительно сообщил об этом в полицию, информирует источник.
В Департаменте полиции Ауэзовского района рассказали, что при задержании подозреваемый был в военной форме.
В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Задержанный водворен в изолятор временного содержания.
Как сообщалось ранее, в Кызылорде задержали угонщика военного КамАЗа.
Напомним также, что в Атырауской области задержали более 150 подозреваемых, участвовавших в массовых беспорядках, среди изъятых у них предметов - охотничьи ножи и пистолет.