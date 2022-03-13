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Тасмагамбетов не проходит по делу об "Астана LRT" - Генпрокуратура

12.03.2022, 14:22 13061
Тасмагамбетов не проходит по делу об "Астана LRT" - Генпрокуратура
Фото: paryz.kz
НУР-СУЛТАН. 12 МАРТА - Генеральная прокуратура Казахстана заявляет, что не проводит проверки в отношении экс-посла Казахстана в России Имангали Тасмагамбетова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В социальных сетях распространяется сообщение о якобы проведении проверки межведомственной следственно-оперативной группой Генеральной прокуратуры в отношении Тасмагамбетова И.Н. по факту его причастности к хищениям в ТОО "Астана LRT". Генеральная прокуратура сообщает, что данные сведения не соответствуют действительности", - сообщает пресс-служба ведомства. 

 
В Генпрокуратуре призвали доверять только официальным источникам информации.
 
Напомним, 7 сентября ряд высокопоставленных чиновников вызвали в апелляционный суд по делу о строительстве LRT. В их числе помощник президента, секретарь Совета безопасности Асет Исекешев, аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, глава Нацбанка Ерболат Досаев и экс-посол Казахстана в России Имангали Тасмагамбетов. Семь известных государственных деятелей Казахстана согласовали скандальный проект "Астана LRT". Они же отвечали за его финансирование и проверку использования бюджетных средств. Однако этих крупных чиновников до сих пор не допросили по делу о хищениях при строительстве ЛРТ даже в качестве свидетелей. 
 
30 июня стало известно о том, что в Нур-Султане возобновили строительство LRT. Сообщалось, что активная работа будет продолжена по мере поступления финансовых средств. 28 мая в Нур-Султане огласили приговор подсудимым в деле о хищениях средств при строительстве LRT. 
 
Суд по этому делу начался в октябре 2020 года. Семерых подсудимых обвиняют в хищениях 5,7 млрд тенге, совершенных при строительстве легкорельсовой трассы. Уголовное дело состоит из 155 томов и 8 эпизодов. Сам проект "Астана LRT" - это система легкорельсового транспорта, которая должна была стать основной платформой транспортной системы города и объединить все виды общественного транспорта. 
 
7 октября прошлого года апелляционный суд Нур-Султана отменил приговор по делу "Астана LRT" и постановил возобновить расследование.
 
В этом же месяце казахстанских чиновников Талгата Ардана и Каната Султанбекова, обвиняемых в хищениях по делу "Астана-LRT", объявили в международный розыск по линии Интерпола. Однако спустя два месяца антикоррупционная служба Казахстана заявила, что экстрадиция подозреваемых усложнилась. 
 
В декабре адвокат Джохар Утебеков сообщил, что один из осужденных по делу "Астана LRT" Талгат Ашим вышел на свободу.
 
11 января 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев на заседании мажилиса заявил, что "Астана LRT" из обычного инфраструктурного проекта превратился в серьезную проблему. 
 

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Крупный наркоканал ликвидировали в Атырау

12.03.2022, 17:11 11486
Фото: КНБ РК
АТЫРАУ. 12 МАРТА - В Атырау 6 марта сотрудниками департамента КНБ задержаны трое граждан РК, подозреваемых в причастности к региональной поставке марихуаны, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

7 марта задержан еще один участник группировки, по предварительным данным, выступавший организатором наркоканала. В ходе процессуальных мероприятий из незаконного оборота изъято более 61 килограмма наркотика "марихуана", стоимость которых на черном рынке оценивается на сумму более 60 млн тенге", - сообщает пресс-служба КНБ РК. 

 
Все подозреваемые взяты под стражу. 

Ранее сообщалось, что в Алматинской области обнаружен тайник с синтетическими наркотиками, из незаконного оборота изъято 9 килограммов мефедрона. 
 

В Алматы стажер-консультант банка снимала деньги со счетов клиентов

11.03.2022, 19:42 24886
АЛМАТЫ. 11 МАРТА - В Алматы за мошенничество задержана 22-летняя гражданка И. Она обманывала клиентов одного из банков второго уровня, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Задержанная изначально устроилась на работу в банк в качестве стажера с преступным умыслом. В ее обязанности входило оказание помощи клиентам по установке мобильного приложения в смартфоны и прикреплению к ресурсу банковских карт, сообщает Polisia.kz
 
В некоторых случаях злоумышленница создавала личные кабинеты через свой смартфон, мотивируя это тем, что камера клиента не поддерживает видеопроверку. Это позволяло в ходе настройки делать скриншоты с личными данными пользователей.
 

После, пользуясь личными данными и паролями клиентов, девушка заходила в приложение и снимала со счетов деньги. Нередко переводила средства на карты третьих лиц", - рассказал начальник управления криминальной полиции ДП Алматы Куатбек Науатов.

 
В отношении подозреваемой заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 190 УК РК. Ее личность проверяется на причастность к другим противоправным действиям.
 

В ЗКО за хищение свыше 399 млн тенге осудили госслужащих

11.03.2022, 18:52 25686
В ЗКО за хищение свыше 399 млн тенге осудили госслужащих
Фото: pexels
УРАЛЬСК. 11 МАРТА - В Уральске сотрудники Агентства по финансовому мониторингу выявили факт хищения бюджетных денег на сумму свыше 399 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Участники уголовного дела - директор филиала АО "Электромонтаж" Сарсенбаев Б.У. и заместитель руководителя ГУ "Отдел строительства города Уральска" Исманов А.Е., сообщает пресс-служба АФМ РК.
 
Следствие установило, что деньги, предназначенные для проведения строительно-монтажных работ на объекте "Электроснабжение жилого района "А" ПДП Уральска, были похищены.
 
Вина подозреваемых доказана в суде. Заместитель руководителя городского отдела строительства Исманов А.Е. получил 2 года ограничения свободы с дальнейшим лишением права занимать руководящие должности в государственных органах, предусмотренные частью 2 статьи 371  УК РК. А его соучастник Сарсенбаев Б.У. согласно пункту 2 части 4 статьи 195 УК РК - 2 года тюрьмы без лишения права занимать руководящие должности в организациях и коммерческих структурах. 
 

В Алматинской области изъято 9 килограммов синтетических наркотиков

11.03.2022, 16:14 27616
АЛМАТЫ. 11 МАРТА - В Алматинской области обнаружен очередной тайник с синтетическими наркотиками, из незаконного оборота изъято 9 килограммов наркотиков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает Polisia.kz, полицейские задержали наркокурьера. Им оказался 24-летний житель Илийского района. Подозреваемый указал точное месторасположение "закладки" в Енбекшиказахском районе.
 
Отмечается, что содействие полицейским региона в задержании наркокурьера оказали коллеги из Карагандинской области. 
 

В указанном подозреваемым тайнике было изъято 8 килограммов 858 граммов того же "мефедрона". То есть в общей сложности за два дня из незаконного оборота в регионе изъято почти 16 килограммов "синтетики", - сообщил начальник управления противодействия наркобизнесу ДП Алматинской области Казыбек Мухамедов.

 
В настоящее время полицейские пытаются установить канал поступления тяжелых наркотиков в регион. Расследование по выявленным фактам продолжается согласно статье 297 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов).
 

Ограбивших магазины во время январских беспорядков пятерых мародеров задержали в Таразе

11.03.2022, 12:14 30156
ТАРАЗ. 11 МАРТА - В Таразе задержали пятырых мародеров, которые во время январских беспорядков ограбили магазины сотовой связи, похитив товары на 188,5 тыс. тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, грабители в ночь с 5 на 6 января проникли в магазины сотовой связи и похитили телефоны и смарт-часы. Общая сумма награбленного превысила 188 тысяч тенге.
 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлена и задержана группа лиц из пяти человек. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК (Кража). Правонарушителям грозит ограничение либо лишение свободы на срок от двух до семи лет", - добавили в ведомстве. 


 

Задержан еще один экс-заместитель главы управления строительства Атырауской области

11.03.2022, 11:52 30711
Задержан еще один экс-заместитель главы управления строительства Атырауской области
Фото: azh.kz
АТЫРАУ. 11 МАРТА - В ночь на 10 марта был задержан бывший заместитель руководителя управления строительства Атырауской области Мерей Жантореев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Мерей Жантореев стал вторым по счету задержанным бывшим заместителем руководителя управления строительства Атырауйской области, информирует региональное издание "АкЖайык".
 
Напомним, 10 февраля был задержан Нуркуат Нудин, бывший заместитель руководителя управления строительства Атырауской области, на момент задержания занимавший должность заместителя руководителя управления здравоохранения по финансовым вопросам. Ему вменяется подписание актов выполненных работ по социально значимым объектам, которые были не сданы. 
 
16 февраля пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу РК сообщила, что в Атырауской области проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц ГУ "Управление строительства Атырауской области" и руководителя ТОО "Техника-Рем строй" по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере.
 

Брошенного новорожденного нашли на улице в Шымкенте

11.03.2022, 11:08 31516
Брошенного новорожденного нашли на улице в Шымкенте
Фото: otyrar.kz
ШЫМКЕНТ. 11 МАРТА - В Шымкенте на детской площадке нашли младенца, завернутого в пеленку, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
10 марта в колл-центр скорой помощи Шымкента девушки принесли новорожденного младенца. Они сообщили, что нашли плачущего мальчика возле песочницы на пересечении улиц Рыскулова и Байтурсынова, сообщает Otyrar.kz.
 
Состояние младенца оценивалось как тяжелое, но стабильное. Сколько времени брошенный малыш находился на улице, не установлено.
 
Врачи экстренно госпитализировали мальчика с переохлаждением в роддом в микрорайоне Нурсат, а затем перевели в профильную больницу.
 

Ребенок госпитализирован в реанимационное отделение и находится под медицинским наблюдением. Вес ребенка - около трех килограммов, рост - 50 сантиметров, азиатской внешности", - сообщает издание.


Напомним, в октябре прошлого года в Шымкенте в мусорном контейнере обнаружено тело новорожденного.
 

Более 90 миллионов тенге заработали две "серые" майнинговые фермы в Жамбылской области

11.03.2022, 10:06 25696
Более 90 миллионов тенге заработали две "серые" майнинговые фермы в Жамбылской области
Фото: pixabay.com
ТАРАЗ. 11 МАРТА - Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Жамбылской области совместно с сотрудниками ДКНБ и территориального Департамента Комитета атомного и энергетического надзора и контроля выявлены две незаконные майнинговые фермы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Одна ферма расположилась в помещении СТО без соблюдения технологического подключения к сетям электроснабжения. Согласно предварительному заключению, сумма дохода составила более 30 миллионов тенге. Обнаружено и изъято более 80 единиц оборудования для майнинга", - рассказали в пресс-службе АФМ.

 
Вторая ферма находилась на территории ТОО, руководителем которого является иностранец. Сумма дохода данной фермы составила более 60 миллионов тенге.
 
Проводятся досудебные расследования по статье 214 УК РК (Незаконная предпринимательская деятельность), добавили в ведомстве.
 
Ранее президент поручил окончательно решить проблему незаконного майнинга в Казахстане. 
 
Также премьер-министр РК Смаилов поручил принимать решительные меры в отношении "серого" майнинга. 
 
Fitch: нерегулируемый майнинг несет риски для энергетического сектора. В Казахстане налог для "белых" майнеров могут увеличить в 10 раз. Также в РК предложили конфисковывать имущество "серых" майнеров и ограничивать их IP-адреса. 
 
Ранее министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков на брифинге в Службе центральных коммуникаций назвал цифровой майнинг основной причиной дефицита электроэнергии. 
 
На сайте информагентства Kazakhstan Todаy проводился опрос на тему: "Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения регионов?" 68% ответивших уверены, что все майнинговые фермы надо запретить на законодательном уровне. 20% - что для пополнения бюджета могут работать "белые" майнеры. 5% считают, что нужно оставить работу майнинговых ферм, несмотря ни на что. 6% ответили: "Мне все равно". Сегодня этот вопрос является дискуссионным и активно обсуждается в обществе. 
 

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