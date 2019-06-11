Трех подозреваемых в убийстве и краже задержали в Алматинской области

Талдыкорган. 10 июня. Kazakhstan Today - В Алматинской области полицейские раскрыли убийство 35-летнего мужчины, передает Kazakhstan Today.

В Саркандском районе Алматинской области в ночь на 9 июня в местную больницу с огнестрельным ранением доставили 35-летнего жителя села Бакалы, который скончался, не приходя в сознание. При выяснении обстоятельств полицейские установили, что мужчина получил смертельное ранение в конфликте с неизвестными. Инцидент между мужчинами произошел у сельского ночного ларька в селе Койлык. При выяснении отношений один из участников ссоры применил огнестрельное оружие, предположительно, охотничье ружье, 32-го калибра.

"Выяснилось, что подозреваемые скрылись с места происшествия на автомобиле "Тойота Камри" красного цвета. Сразу же был объявлен план "Перехват" с ориентированием всех имеющихся сил полиции. Через некоторое время на автодороге Алматы - Усть-Каменогорск, близ села Кызылагаш, сотрудники патрульной полиции задержали разыскиваемую автомашину. Трех подозреваемых доставили в Саркандскую районную полицию. В салоне автомобиля были обнаружены и изъяты два охотничьих ружья, 16-го и 32-го калибра, пневматический пистолет, а также около 500 тысяч тенге и 50-литровая бочка меда", - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

По информации ведомства, все задержанные 1994-1996 годов рождения, являются жителями соседнего Алакольского района. В ходе проверки выяснилось, что мужчины причастны к краже, совершенной в одном из сел Алакольского района.

Заявлением потерпевшего, у которого они похитили мед и денежные средства, районная полиция уже располагает. Сейчас по убийству и факту кражи начато расследование", - рассказали в пресс-службе.

В полиции дополнили, что все трое подозреваемых помещены под стражу в изолятор временного содержания. Досудебное расследование взято на контроль областным департаментом.





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