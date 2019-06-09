В Алматинской области задержали подозреваемого в убийстве пропавшего без вести фермера-пенсионера

Талдыкорган. 8 июня. Kazakhstan Today - 41-летний житель Алматинской области задержан полицейскими по подозрению в убийстве фермера-пенсионера, числившего несколько дней пропавшим без вести, передает Kazakhstan Today.

В Алакольском районе 1 июня в полицию обратилась пенсионерка из села Кольбай, заявившая об исчезновении своего 66-летнего супруга. Как выяснилось, мужчина занимался разведением скота и являлся владельцем крестьянского хозяйства.

"Первоначальный поиск не дал желаемых результатов. И, досконально изучив обстоятельства исчезновения пропавшего без вести фермера, сотрудники Алакольской районной полиции возбудили уголовное расследование по факту его убийства. Под подозрение попал его 41-летний родственник, пытавшийся скрыться от полицейских в горной местности, который был вскоре задержан и доставлен в районную полицию. В ходе расследования подозреваемый признался в убийстве потерпевшего", - проинформировали в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

В полиции дополнили, что, несмотря на признание, подозреваемый пытался запутать следствие, указывая на различные места захоронения тела, которое, по его же показаниям, было им расчленено.

По первоначальным показаниям подозреваемый якобы избавился от останков, сбросив их в реку Лепсы. К поискам сразу же подключили вызванных из областного центра оперативников уголовного розыска и водолазов. Общими усилиями было обследовано несколько километров дна и берега реки. В итоге сегодня расчлененные останки мужчины удалось отыскать не в реке, а на территории стихийной свалки близ села Кольбай", - сообщили в областной полиции.

Досудебным расследованием по факту убийства занимаются полицейские Алакольского района. Подозреваемый водворен под стражу в изолятор временного содержания.

Предварительно, поводом к убийству послужили давние неприязненные отношения, вследствие которых между мужчинами вспыхнула ссора, переросшая в драку. Расследование уголовного дела взято на контроль областным департаментом", - отметили в пресс-службе.

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