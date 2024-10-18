17.10.2024, 12:22 26346

Ущерб более 391 млн тенге: уголовное дело в отношении финпирамиды Chia Tai Tianging Pharmaceutical Group направили в суд

По результатам досудебного расследования установлена причастность 20 лиц
Ущерб более 391 млн тенге: уголовное дело в отношении финпирамиды Chia Tai Tianging Pharmaceutical Group направили в суд
Фото: Depositphotos
Туркестан. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Туркестанской области направила в суд уголовное дело в отношении финансовой пирамиды Chia Tai Tianging Pharmaceutical Group, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Направлено в суд уголовное дело в отношении финансовой пирамиды Chia Tai Tianging Pharmaceutical Group по пункту 2 части 3 статьи 217 УК (Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой) по факту незаконных действий на территории Толебийского района в период 2022-2023 годы", - проинформировали в пресс-службе.


Подчеркивается, что по результатам досудебного расследования установлена причастность 20 лиц.

Из-за их действий 279 потерпевшим причинен материальный ущерб на сумму 391,7 млн тенге. В ходе расследования арестовано имущество подозреваемых, добытое преступным путем", - добавили в прокуратуре.


Ранее в ЗКО организатора финпирамиды осудили на 7 лет лишения свободы.
 
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Теги:СудДелоФинпирамида

новости по теме

18.10.2024, 08:36 2176

В Карагандинской области задержаны члены криминальных группировок

Изъято свыше 30 единиц огнестрельного и травматического оружия
В Карагандинской области задержаны члены криминальных группировок
Караганда. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Карагандинской области в этом году задержано шесть преступных групп, причастных к совершению тяжких преступлений. Выявлено и пресечено более 40 фактов вымогательства, сообщает Polisia.kz.

15 октября управлением по борьбе с организованной преступностью в городе Шахтинске задержана молодежная группировка, занимавшаяся вымогательствами у местных жителей, в том числе у работников АО "Qarmet", в которую входил один из тренеров смешанных единоборств.

Ранее в городах Темиртау, Сарань, Абай задержаны участники других криминальных групп, причастных к тяжким преступлениям, а также к хищениям товарно-материальных ценностей с объектов АО "Qarmet" и вымогательствам у работников предприятия.

Всего по данным фактам в органы внутренних дел доставлено более 100 фигурантов, 39 из которых арестовано. Проведено около 150 обысковых мероприятий. Изъято оружие и боеприпасы, а также иные вещественные доказательства их противоправной деятельности. Три уголовных дела по 16 эпизодам тяжких преступлений уже направлены в суд. В результате пресечения деятельности криминальных групп в регионе изъято свыше 30 единиц огнестрельного и травматического оружия, из них 15 ружей, восемь обрезов, четыре пистолета, две винтовки, автомат Калашникова, а также более тысячи боеприпасов. Работа по обеспечению правопорядка в регионах продолжается", - сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

 
17.10.2024, 16:04 20096

Астанчанин получил 12 лет тюрьмы за подстрекательство к взятке

Также он признан виновным по статье УК РК "Мошенничество"
Астана. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Житель столицы получил длительный тюремный срок за мошенничество и подстрекательстве к даче взятки высокопоставленным чиновникам, сообщили в Агентстве по противодействию коррупции.

Житель столицы признан виновным в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки на сумму 250 тыс. долларов США якобы для передачи высокопоставленным должностным лицам государственных органов за заключение контракта на недропользование в Северо-Казахстанской области.

Приговором суда ему назначено 12 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора.

Приговор суда не вступил в законную силу.
 
17.10.2024, 12:15 25666

Выделенные на установку туалетов 75 млн украли в области Жетісу

Руководитель ЖКХ Сарканского района и директор подрядной организации приговорены к различным срокам лишения свободы
Талдыкорган. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Чиновник и подрядчик похитили выделенные на строительство туалетов в туристических местах бюджетные средства в Жетысуской области, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Руководитель отдела ЖКХ Сарканского района и директор подрядной организации похитили 74,7 млн тенге бюджетных средств, предназначенных для установки санитарно-гигиенических узлов на туристических объектах. Прокурорская проверка показала, что объект фактически не функционировал, а выделенные бюджетные средства уже израсходованы", - рассказали в ведомстве.


Прокуратура Сарканского района начала досудебное расследование и довела дело до суда.

Приговором суда руководитель ЖКХ района и директор подрядной организации приговорены к различным срокам лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, в прошлом году Антикор выявил миллиардные хищения в системе образования области Жетiсу.
 
17.10.2024, 11:45 27526

Детский омбудсмен рассказала о подвергавшейся насилию со стороны родственников девочке в Жамбылской области

Заведено уголовное дело
Детский омбудсмен рассказала о подвергавшейся насилию со стороны родственников девочке в Жамбылской области
Фото: Depositphotos
Тараз. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Уполномоченный по правам детей Казахстана Динара Закиева рассказала о подвергавшейся насилию со стороны родственников на протяжении шести лет 13-летней девочке в Жамбылской области.

Вместе с РУПР работаем по делу 13-летней девочки, подвергавшейся насилию со стороны двоих родных дядей на протяжении шести лет. Уголовное дело заведено, девочку с мамой перевезли в безопасное место, обеспечивается вся необходимая помощь. В результате выездного заседания комиссии, проведенной заместителем акима области, приняты меры в отношении заместителя акима района, директора. В селе это единственная школа, в опроснике психологу девочка сигнализировала, но необходимая работа проведена не была", - заявила Динара Закиева на своей странице в Сети.


Также детский омбудсмен обратилась в прокуратуру за привлечением к ответственности должностных лиц за халатность.

Ранее в Актобе 14-летняя девочка-подросток рассказала о насилии со стороны родственников.
 
17.10.2024, 11:21 28391

Деятельность двух наркогруппировок пресекли в Жамбылской области  

Участники наркогруппировок подозреваются в перевозке и сбыте наркотиков в особо крупных размерах
Деятельность двух наркогруппировок пресекли в Жамбылской области
Фото: КНБ РК
Тараз. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области пресечена деятельность двух наркогруппировок, участники которых подозреваются в перевозке и сбыте наркотиков в особо крупных размерах, сообщает пресс-служба регионального департамента Комитета национальной безопасности.

КНБ РК

В Шуском и Меркенском районах при попытке сбыта около 102 кг марихуаны и порядка 3 кг синтетических наркотиков задержаны и с санкции суда взяты под стражу 3 граждан Казахстана", - говорится в информации.


КНБ РК

Проводится досудебное расследование по статье 297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов".

КНБ РК

Данные преступления наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
 
17.10.2024, 08:48 31731

Ущерб на 255 млн тенге: в Алматы вынесен приговор организаторам финпирамиды

Они осуждены на разные сроки лишения свободы
Ущерб на 255 млн тенге: в Алматы вынесен приговор организаторам финпирамиды
Фото: Depositphotos
Алматы. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой HitBeatMusic окончено в Алматы, сообщили в Агентстве РК по финансовому мониторингу.

Мошенники придавали своей преступной схеме форму иностранной компании, представляясь держателями крупного пакета акций канадского музыкального инвестиционного проекта, путем продажи акций компании, к деятельности которой фактически не имели отношения. Тем самым привлекали средства вкладчиков, обещали при этом от 10% до 15% дохода от внесенной суммы. Причиненный ущерб составляет 255 млн тенге", - проинформировали в АФМ.


Приговором суда указанные лица признаны виновными и лишены свободы сроками от 5 до 6 лет.

С начала года АФМ завершено расследование 57 уголовных дел по фактам создания и руководства финпирамидами с ущербом почти 20 млрд тенге. На сегодняшний день возмещено более 12 млрд тенге.

В АФМ внедрен спецпроект "Противодействие финансовым пирамидам", который нацелен на сокращение жизненного цикла финпирамид и числа вовлеченных в них вкладчиков", - сообщили в ведомстве.


Отмечается, что агентством с использованием IT-инструментов осуществляется анализ соцсетей. В текущем году на блокировку направлено более 10,5 тыс. ссылок на сайты с признаками финансовых. Закрыты 292 чата в WhatsApp, Telegram и Instagram. Тем самым предотвращены дальнейшие финансовые потери свыше 2 млн граждан - потенциальных вкладчиков.

С начала реализации спецпроекта "Противодействие финансовым пирамидам" к ответственности привлечены организаторы структурных подразделений финпирамид, действовавших на территории страны, таких как: Qnet, World Business Consulting, Finiko, Antares/Antares Trade, Sincere Systems Group/S-Group, Hermes LTD, Life is good, Chia Tai Tianding/Chia Tai Pharmaceutical, Energy Eolus Oazqstan/Eolus", - отметили в АФМ.


В агентстве призвали граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.
 
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Теги:СудФинпирамидаАФМ
16.10.2024, 21:03 44446

Житель Кызылординской области занимался отловом краснокнижных птиц

В ходе обыска по месту жительства изъяты две птицы
Житель Кызылординской области занимался отловом краснокнижных птиц
Фото: polisia.kz
Кызылорда. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - По подозрению в незаконном отлове краснокнижных соколов задержан житель Кызылординской области, сообщает пресс-служба МВД РК.

Мужчину задержали во время оперативных мероприятий сотрудники департамента полиции Кызылординской области совместно с инспекторами Кызылординского регионального филиала РГКП "ПО Охотзоопром" при координации прокуратуры.

Задержанный занимался незаконным отловом соколов, занесенных в Красную книгу Казахстана, с целью продажи их за границу. В ходе обыска по месту жительства подозреваемого изъяты две птицы, похожие на сокола. Они переданы в зоологический парк Шымкента.

Возбуждено уголовное дело, ведется досудебное расследование.
 
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Теги:Полицияотловсоколы
16.10.2024, 20:23 44196

Мошенники звонят казахстанцам от имени сотрудников КГД

Мошенники утверждают, что у налогоплательщика заблокирован счет
Астана. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - КГД предупреждает о мошенниках, звонящих от имени органов государственных доходов. Мошенники действуют по уже известной схеме - утверждают, что у налогоплательщика имеется письмо из налоговой или заблокирован счет, сообщает пресс-служба ведомства.

Предлагают забронировать онлайн-очередь на очный прием, чтобы решить проблему и избежать штрафов. Затем отправляют код с номера 1414 на телефон жертвы и просят продиктовать код для завершения процесса бронирования. Если этот код им продиктовать, они заберут все деньги со счетов налогоплательщика", - предупредили в Комитете госдоходов.


Ранее председатель комитета информационной безопасности Руслан Абдикаликов сообщил, что в Казахстане может появится сall-центр для борьбы с мошенниками. По его словам, далее будет интеграция с антифрод-центром Национального банка Казахстана и антифрод-центрами операторов связи.
 
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Теги:ПредупреждениеКГДмошенники

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