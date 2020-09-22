Ущерб от финансовых пирамид Questra и Asset превысил 1 млрд тенге

Нур-Султан. 21 сентября. Kazakhstan Today - Следственный департамент Министерства внутренних дел РК проводит досудебное расследование в отношении отдельных граждан Казахстана и других стран по факту создания в 2016-2017 годах на территории страны финансовой пирамиды под названием Questra Holding ins, Questra World, Atlantic Global Asset Management, Five Winds Asset Managent, передает Kazakhstan Today.

От мошенников на территории страны пострадали тысячи казахстанцев, сумма ущерба превысила 1 млрд тенге", - сообщает пресс-служба МВД РК.

По данным ведомства руководители финансовых пирамид создавали веб-сайты, где продавали вымышленные виды инвестиционных портфелей. При окончании срока портфеля мошенники обещали прибыль до 300%.

В министерстве рассказали, что в августе из Беларуси экстрадирована одна из руководителей финансовой пирамиды гражданка России Ольга Клейнард и досудебное расследование возобновлено.

В этой связи орган расследования просит всех пострадавших от мошеннической деятельности группы компаний "Questra Holding ins", "Questra World", "Atlantic Global Asset Management", "Five Winds Asset Managent" обратиться в МВД (Нур-Султан проспект Тауелсіздік, 1) или департаменты полиции по месту проживания", - обратились к гражданам в ведомстве, призвав их быть бдительными и не доверять обещаниям о легкой и быстрой наживе и обо всех подобных случаях незамедлительно сообщать в органы полиции.





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