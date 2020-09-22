Система Orphus

В Казахстане ликвидированы 18 финансовых пирамид

21.09.2020
В Казахстане ликвидированы 18 финансовых пирамид
Нур-Султан. 21 сентября. Kazakhstan Today - В Казахстане приостановлена незаконная деятельность 18 финансовых пирамид. Об этом сегодня в ходе брифинга в СЦК при президенте РК сообщил следователь по особо важным делам Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК Ерден Жума, передает Kazakhstan Today. 
 
По фактам деятельности финансовых пирамид с начала года возбуждено 37 уголовных дел, сообщает пресс-служба СЦК.
 

По выявленным фактам: людей обманули, многие пострадали. Но чаще обращаются в правоохранительные слишком поздно, упустив время, или до последнего надеются вернуть свои деньги. Именно поэтому мы взялись за профилактические меры", - рассказал Ерден Жума. 

 
Основная часть работы направлена на борьбу с незаконной рекламой финансовых пирамид. За это тоже предусмотрена отвесность, правда, только административная.

 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая