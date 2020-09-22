В Казахстане ликвидированы 18 финансовых пирамид

Нур-Султан. 21 сентября. Kazakhstan Today - В Казахстане приостановлена незаконная деятельность 18 финансовых пирамид. Об этом сегодня в ходе брифинга в СЦК при президенте РК сообщил следователь по особо важным делам Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК Ерден Жума, передает Kazakhstan Today.

По фактам деятельности финансовых пирамид с начала года возбуждено 37 уголовных дел, сообщает пресс-служба СЦК.

По выявленным фактам: людей обманули, многие пострадали. Но чаще обращаются в правоохранительные слишком поздно, упустив время, или до последнего надеются вернуть свои деньги. Именно поэтому мы взялись за профилактические меры", - рассказал Ерден Жума.

Основная часть работы направлена на борьбу с незаконной рекламой финансовых пирамид. За это тоже предусмотрена отвесность, правда, только административная.





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