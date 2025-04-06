Ущерб в 30 млрд тенге: в АФМ раскрыли подробности расследования в отношении шести МФО в Алматы  

МФО действовали как единая структура под контролем из-за рубежа

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Алматы. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 327 тысяч граждан пострадали от деятельности шести МФО, контролируемых из-за рубежа, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу Казахстана.









Ранее сообщалось о раскрытии противоправной деятельности шести микрофинансовых организаций в Алматы. Решением Агентства по регулированию и развитию финансового рынка лишены лицензий на осуществление микрофинансовой деятельности 2 компании, а также проводится проверка в отношении еще четырех аффилированных МФО.





Установлено, что 6 МФО действовали как единая структура, использовали один офис, где работали более 200 сотрудников. Их деятельность находилась под контролем лиц из зарубежных стран", - рассказали в АФМ.





Суд удовлетворил иски граждан о признании 130 договоров гарантии недействительными, таким образом, заемщики освобождены от обязательств, а МФО обязаны вернуть полученные средства.





В результате их действий пострадало более 327 тысяч человек, а причиненный ущерб составил 30 млрд тенге.





Прокуратурой Алматы внесен иск в суд в интересах 327 тысяч граждан.



