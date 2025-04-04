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Информационное агентство Kazakhstan Today представляет дайджест "Тренды. Социальная деградация".





За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.





Канал незаконной миграции пресекли в Актюбинской области.





Организатор привлечен к уголовной ответственности по части 1 статьи 394 УК РК (Организация незаконной миграции) и приговорен к одному году ограничения свободы. Незаконно полученные иностранцами разрешения на временное проживание в Казахстане аннулированы.





Подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере экстрадировали из России в Казахстан.





В октябре прошлого года он был задержан на территории Орловской области Российской Федерации, после чего по запросу Генпрокуратуры Казахстана экстрадирован на Родину. За совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Пресечена деятельность замаскированной под потребительский кооператив финансовой пирамиды.





В деятельность пирамиды вовлечено более 250 вкладчиков, которые инвестировали свыше 300 млн тенге. Организатор пирамиды помещен под стражу сроком на два месяца. Досудебное расследование продолжается.





По факту нападения подростков на пенсионера в Темиртау возбуждено уголовное дело.





Несовершеннолетние проникли в дом 67-летнего мужчины, жестоко издевались над ним и снимали происходящее на видео. В полиции сообщили, что все виновные лица, в том числе несовершеннолетние, установлены, задержаны и водворены в изолятор временного содержания. После нападения подростков на пенсионера заместителей директоров образовательных учреждений, где они учились, привлекли к дисциплинарной ответственности.





В Северо-Казахстанской области должностные лица осуждены за коррупцию.





Замакима Тайыншинского района и руководитель отдела ЖКХ получили от предпринимателя взятку в размере 10 млн тенге. Петропавловский городской суд, согласившись с позицией прокуратуры, осудил всех к реальному лишению свободы от 3 лет 6 месяцев до 7 лет 6 месяцев.





В Алматы директор центра дерматологии осужден по делу о взятке.





Ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы. Директор признан виновным в получении при пособничестве своего заместителя от предпринимателя взятки в сумме 5 млн тенге за беспрепятственное выполнение работ и услуг в рамках договора консорциума по повышению квалификации медицинских работников.





В Атырауской области казахстанок привлекли к ответственности за фото с искаженным флагом.





На одну их них с учетом отягчающих обстоятельств наложено административное взыскание в виде административного ареста сроком на 15 суток. На вторую наложено административное взыскание в виде административного штрафа в размере 78 640 тенге. Третья - несовершеннолетняя. На ее законного представителя наложено взыскание в виде административного штрафа в размере 39 320 тенге. Позже еще одну несовершеннолетнюю наказали за фото с искаженным флагом. На ее законного представителя наложен штраф в 39 320 тенге.





Более 5 тысяч вкладчиков обманули создатели финпирамиды HAS.





Подозреваемые убеждали граждан вкладывать деньги в различные инвестпроекты и обещали им ежемесячный пассивный доход до 70%. Для этого они запускали в соцсетях ложные акции и создавали иллюзию фиктивной стройки. В сети финпирамиды попали свыше 5 тысяч вкладчиков. Суд приговорил пятерых соучастников к лишению свободы сроком от 6 до 12 лет.





В Алматинской области возбуждено уголовное дело после побега обвиняемого из суда в Каскелене.





В полиции области заверили, что принимается комплекс мероприятий по задержанию беглеца. Наряду с этим в целях выяснения всех обстоятельств случившегося назначена служебная проверка. Позже в кулуарах мажилиса парламента заместитель министра внутренних дел РК Игорь Лепеха заявил , что возбуждено дело о халатности.





В Алматинской области в автомобиле обнаружили обгоревшие останки.





По факту убийства полицией начато досудебное расследование. В ходе оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам установлен, задержан и водворен в изолятор временного содержания 43-летний подозреваемый.





Казахстанка рассказала о преследовании со стороны бывшего мужа.





По словам пострадавшей, экс-супруг постоянно присылает ей сообщения с угрозами, в марте залил двери квартиры ее родителей монтажной пеной, а в декабре проколол колеса родительской машины и сорвал с нее госномера. В ДП Акмолинской области сообщили, что по факту поступления угроз в адрес жительницы Астаны и членов ее семьи со стороны супруга возбуждено уголовное дело.





Алматинца приговорили к лишению свободы за ложное сообщение о теракте.





В декабре прошлого года алматинец, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, позвонил в экстренные службы и сообщил о готовящемся взрыве в одном из ТЦ. Суд назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы.





Из полиции уволили сотрудников, требовавших у туристов деньги "из-за отсутствия казахстанского техосмотра".





На видео, снятом в Туркестанской области, путешественники из Беларуси утверждают, что сотрудники полиции требовали у иностранцев 200 тысяч тенге якобы по причине отсутствия казахстанского техосмотра авто. В кулуарах мажилиса парламента заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха сообщил, что эти сотрудники уволены.





В Костанае суд вынес приговор избившим фельдшера скорой сестрам.





Они признаны виновными и им назначено наказание в виде одного года ограничения свободы каждой с установлением пробационного контроля на весь срок наказания и с привлечением их к принудительному труду в общественных местах по 100 часов ежегодно при отсутствии постоянного места работы. Также с подсудимых в пользу потерпевшей взыскано 2 300 000 тенге.





В Казахстане за три месяца ликвидировано 69 нарколабораторий.





Пресечена деятельность 18 организованных преступных групп. Изъято свыше трех тонн наркотических веществ, в том числе: 250 килограммов "синтетики", 1 тонна 642 килограмма марихуаны, 238 килограммов гашиша, 322 грамма героина.





В АФМ рассказали новые подробности по делу Перизат Кайрат.





В частности, заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу Женис Елемесов сообщил о завершении дела в отношении Перизат Кайрат. В настоящий момент идет стадия ознакомления с материалами уголовного дела участниками процесса.





Дело бывшего руководителя отдела ЖКХ Сатпаева направили в суд.





Досудебное расследование в отношении экс-главы отдела и других лиц было завершено. Они обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении путем мошенничества свыше 91 млн тенге.





В Алматы в ходе спецоперации задержали четверых подозреваемых в разбое.





Самый младший из них - 1999 года рождения, самый старший - 1974 года рождения. В настоящее время проводится досудебное расследование. Также проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям в городе. Все задержанные находятся под стражей, ведется дальнейшее расследование.





Приговор по делу о секс-рабстве школьницы вынесли в Кызылорде.





Уголовное дело в отношении 9 подсудимых, в том числе несовершеннолетних, рассматривалось по статьям 194 (Вымогательство с целью получения имущества в крупном размере), 110 (Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего), 134 (Вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией) УК РК. Судебное заседание проходило в закрытом режиме. По совокупности уголовных правонарушений троим подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 8 месяцев. Еще трое лишены свободы на 4 года 8 месяцев. Остальные трое признаны виновными по совокупности уголовных правонарушений, им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 6 месяцев каждому.





Как сообщалось ранее, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.





Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".





Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.





Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание Следствие по троим подсудимым -, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.



