В отношении матери Перизат Кайрат избрана мера пресечения в виде домашнего ареста - АФМ

Фото: АФМ

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Астана. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Агентстве по финансовому мониторингу - В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали подробности по делу Перизат Кайрат.





Перизат Кайрат в период с 2021 по 2024 годы неоднократно призывала общественность к сбору денег под предлогом оказания благотворительной помощи нуждающимся детям, жертвам в Палестине и пострадавшим при паводках. Общая сумма похищенных средств составила 3,5 млрд тенге. Поступавшие в ОО "Biz Birgemiz Qazaqstan 2030" денежные средства Кайрат П. переводила на свои личные счета и ее матери Алашбаевой Г. В дальнейшем она их тратила на украшения, одежду, мебель, путешествия, оплачивала услуги ремонта, аренды автомашины и прочее", - проинформировали в АФМ.





В частности, по данным ведомства, "в период с 1 апреля по 15 ноября 2024 года Кайрат П. под видом оказания помощи пострадавшим во время паводков привлекла на счета ОО "Biz Birgemiz Qazaqstan 2030" 2,8 млрд тенге, которые впоследствии похитила".





В целях отмывания преступных доходов она заключила с 16 подконтрольными ИП фиктивные договоры о поставке металлических юрт, лодок, сапог и других товаров для нужд пострадавших без фактического их выполнения. В результате свыше миллиарда тенге обналичены и потрачены на личные нужды. Из указанной суммы 72 млн тенге переведены на счет ее матери ИП "Алашбаева Г." якобы за приобретение бытовой техники для пострадавших жителей СКО, которые Кайрат П. обналичила и часть потратила на покупку часов Rolex за 6,9 млн тенге", - сообщили в АФМ.





По данным агентства, "в январе 2024 года Кайрат П. часть собранных средств для помощи пострадавшим в Палестине потратила на приобретение ТОО "Rebel flowers" за 23 млн тенге, однако в договоре с целью отвода подозрений в хищении указала заниженную стоимость в 2 млн тенге".





В АФМ отметили, что "ее доход от цветочного бизнеса составил 69 млн тенге. Кроме того, в целом на похищенные деньги она приобрела 4 автомашины, 4 квартиры, 2 парковочных места, дом, земельный участок и строение. Изъяты украшения, обувь и сумки общей стоимостью 158 млн тенге", добавили в ведомстве.





На все имущество, добытое преступным путем, стоимостью 865 млн тенге наложен арест. В отношении Алашбаевой Г. избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - проинформировали в АФМ.





По информации ведомства, 14 марта деяния подозреваемой и ее матери квалифицированы: им инкриминируются мошенничество в особо крупном размере и легализация денег, полученных преступным путем.