В Астане арестовали бывшего дипломата

В ходе расследования была установлена причастность двух граждан Турецкой Республики

Фото: КНБ РК

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Астана. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Главной транспортной прокуратуре - В Главной транспортной прокуратуре сообщили о завершении расследования контрабанды 700 килограмм героина, дело направлено в суд.





Как проинформировали в ведомстве, в ходе расследования была установлена причастность двух граждан Турецкой Республики, к которым применена мера пресечения в виде содержание под стражей.





По версии следствия, наркотики планировалось перевезти через Казахстан в третьи страны.





По завершении досудебного производства уголовное дело направлено в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Туркестанской области.



