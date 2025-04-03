В Алматинской области в автомобиле обнаружили обгоревшие останки

Рассказать друзьям

Костанай. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Суд № 2 Костаная рассмотрел уголовное дело в отношении двух сестер, обвиняемых в - Суд № 2 Костаная рассмотрел уголовное дело в отношении двух сестер, обвиняемых в избиении фельдшера скорой, сообщает пресс-служба суда.





В декабре 2024 года сестры обратились в службу 103 с просьбой помочь их матери, которая жаловалась на боли в сердце и одышку. Прибывшие на вызов медицинские работники оказали необходимую помощь, однако констатировали смерть женщины.





Подсудимые оскорбляли медицинского работника, а затем избили ее. В результате сестры причинили потерпевшей легкий вред здоровью.





Приговором суда подсудимые признаны виновными и им назначено наказание в виде одного года ограничения свободы каждой с установлением пробационного контроля на весь срок наказания и с привлечением их к принудительному труду в общественных местах по 100 часов ежегодно при отсутствии постоянного места работы.





Исковые требования потерпевшей о взыскании суммы материального и морального вреда удовлетворены частично, и с подсудимых в пользу потерпевшей взыскано 2 300 000 тенге.



