Два иностранца получили по 11 лет колонии за организацию нарколаборатории в ВКО

Рассказать друзьям

Усть-Каменогорск. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточно-Казахстанской области двух граждан Латвии осудили за организацию нарколаборатории, - В Восточно-Казахстанской области двух граждан Латвии осудили за организацию нарколаборатории, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Казахстана.





Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам ВКО двое граждан Латвии признаны виновными и приговорены к 11 годам лишения свободы по статье УК РК "Незаконные изготовление, переработка, производство в целях сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов".





Как рассказали в ведомстве, в июле 2024 года в ВКО была выявлена подпольная лаборатория по производству синтетических наркотиков. В ходе обыска было изъято 125 кг мефедрона, эквивалентного 630 тысячам разовых доз, 500 литров прекурсоров, а также лабораторное оборудование нового поколения, позволяющее производить до 30 кг синтетических наркотиков в сутки.





Стоимость изъятых наркотиков на черном рынке превышает 3,5 млрд тенге.





Осужденные будут отбывать наказание в исправительном учреждении средней безопасности. Приговор суда не вступил в законную силу.



