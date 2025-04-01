В Северо-Казахстанской области должностные лица осуждены за коррупцию

Замакима Тайыншинского района и руководитель отдела ЖКХ получили от предпринимателя взятку в размере 10 млн тенге

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Петропавловск. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Северо-Казахстанской области должностные лица акимата и предприниматель осуждены за взяточничество, - В Северо-Казахстанской области должностные лица акимата и предприниматель осуждены за взяточничество, сообщили в пресс-службе прокуратуры Северо-Казахстанской области.





Судебным актом установлено, что заместитель акима Тайыншинского района Северо-Казахстанской области и руководитель отдела ЖКХ за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по текущему ремонту дорог получили от местного предпринимателя взятку в размере 10 000 000 тенге. При наличии неопровержимых доказательств трое привлекаемых лиц свою вину отрицали, в содеянном не раскаялись. Тем не менее государственное обвинение бесспорно доказало факт получения и дачи взятки", - проинформировали в прокуратуре.





Сообщается, что Петропавловский городской суд, согласившись с позицией прокуратуры, осудил всех к реальному лишению свободы от 3 лет 6 месяцев до 7 лет 6 месяцев. Также им пожизненно запрещено занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора. Отбывать наказание осужденные будут в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.





14 февраля 2025 года приговор суда вступил в законную силу, отметили в ведомстве.