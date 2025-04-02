Обвиняемый сбежал из суда в Каскелене: возбуждено уголовное дело

Постановления суда еще не вступили в законную силу

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Атырау. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырауской области казахстанок привлекли к административной ответственности за фото с искаженным флагом страны, - В Атырауской области казахстанок привлекли к административной ответственности за фото с искаженным флагом страны, сообщает специализированный суд по административным правонарушениям города Атырау.





В частности, на одну их них с учетом отягчающих обстоятельств (вовлечение несовершеннолетнего в административное правонарушение; совершение административного правонарушения группой лиц) наложено административное взыскание в виде административного ареста сроком на 15 суток. На вторую наложено административное взыскание в виде административного штрафа в размере 78 640 тенге. Третья - несовершеннолетняя. На ее законного представителя наложено взыскание в виде административного штрафа в размере 39 320 тенге.





Уточняется, что дела об административном правонарушении в отношении трех казахстанок были рассмотрены по части 1 статьи 434 КоАП Республики Казахстан (Мелкое хулиганство).





Также отмечается, что постановления суда еще не вступили в законную силу.





Ранее в Сети появилась фотография, на которой четыре человека позируют с искаженным флагом Казахстана. Позже было возбуждено уголовное дело.





Ректор Шымкентского университета "Мирас", известный блогер и общественник Нуркен Халыкберген высказался об инциденте. По его мнению, любые проявления пренебрежения к общенациональным святыням - будь то флаг, герб или гимн - часто становятся искрой, способной разжечь пожар противоречий.



