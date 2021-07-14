Система Orphus

В 2020 году количество фишинговых атак в Казахстане выросло на 58%

13.07.2021 9235
НУР-СУЛТАН. 13 ИЮЛЯ - Через технические возможности АО "ГТС" Комитета национальной безопасности Республики Казахстан фиксируется рост мошенничества в Интернете, в том числе посредством фишинговых ресурсов, целевой аудиторией которых являются пользователи казахстанского сегмента сети, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В 2020 году количество инцидентов типа "Фишинг" выросло на 58% по сравнению с 2019 годом. С целью получения конфиденциальных данных граждан РК злоумышленниками имитируются сайты интернет-банкингов, почтовых организаций, интернет-магазинов, площадок объявлений и других онлайн-сервисов", - рассказали в пресс-службе КНБ.

 
Кроме того, приоритетными целями являются образовательные сферы обеспечения дистанционного образования, трудовой деятельности и государственного управления в период вынужденной изоляции населения. Так, общее количество DDoS-атак в 2020 году увеличилось на 44% по сравнению с 2019 годом, отметили в ведомстве.
 
В комитете рассказали, что эксперты прогнозируют дальнейшее усиление активности злоумышленников в киберпространстве страны, что потребует повышения эффективности и оперативности мероприятий по противостоянию киберугрозам. А следовательно, сопутствующих законодательных, организационных и технических мер, направленных на повышение защищенности информационного пространства страны от незаконных посягательств.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая