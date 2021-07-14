В 2020 году количество фишинговых атак в Казахстане выросло на 58%

НУР-СУЛТАН. 13 ИЮЛЯ - Через технические возможности АО "ГТС" Комитета национальной безопасности Республики Казахстан фиксируется рост мошенничества в Интернете, в том числе посредством фишинговых ресурсов, целевой аудиторией которых являются пользователи казахстанского сегмента сети, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В 2020 году количество инцидентов типа "Фишинг" выросло на 58% по сравнению с 2019 годом. С целью получения конфиденциальных данных граждан РК злоумышленниками имитируются сайты интернет-банкингов, почтовых организаций, интернет-магазинов, площадок объявлений и других онлайн-сервисов", - рассказали в пресс-службе КНБ.

Кроме того, приоритетными целями являются образовательные сферы обеспечения дистанционного образования, трудовой деятельности и государственного управления в период вынужденной изоляции населения. Так, общее количество DDoS-атак в 2020 году увеличилось на 44% по сравнению с 2019 годом, отметили в ведомстве.

В комитете рассказали, что эксперты прогнозируют дальнейшее усиление активности злоумышленников в киберпространстве страны, что потребует повышения эффективности и оперативности мероприятий по противостоянию киберугрозам. А следовательно, сопутствующих законодательных, организационных и технических мер, направленных на повышение защищенности информационного пространства страны от незаконных посягательств.

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