Павлодар. 22 октября. Kazakhstan Today - В Аксу между мусорными баками обнаружили тело новорожденного, передает Kazakhstan Today.
Матерью малыша оказалась студентка Аксуского колледжа им. Жаяу Муссы. На учете гинеколога она не состояла, пишет pavlodarnews.kz
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"Вес ребенка при рождении 3450 килограммов, рост 51 сантиметр. Ребенок доношенный, роды были домашними. Сейчас роженица находится в отделении гинекологии горбольницы", сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения Эльмира Темиргалиева
Известно, что девушка родом из села Ефремовка, весной она проводила в армию своего молодого человека. Во время обучения в колледже проживала в Аксу вместе с тетей и дядей.
Сейчас ей оказана медицинская помощь и помощь психолога.
По информации регионального ДВД, по факту обнаружения 21 октября тела новорожденного ребенка проводится досудебное расследование.
"Мать новорожденного установлена. По делу назначены экспертизы. Обстоятельства произошедшего выясняются", - проинформировали в полиции.
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