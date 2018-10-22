Павлодар. 22 октября. Kazakhstan Today - В Аксу между мусорными баками обнаружили тело новорожденного, передает Kazakhstan Today.

Матерью малыша оказалась студентка Аксуского колледжа им. Жаяу Муссы. На учете гинеколога она не состояла, пишет pavlodarnews.kz

"Вес ребенка при рождении 3450 килограммов, рост 51 сантиметр. Ребенок доношенный, роды были домашними. Сейчас роженица находится в отделении гинекологии горбольницы", сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения Эльмира Темиргалиева

Известно, что девушка родом из села Ефремовка, весной она проводила в армию своего молодого человека. Во время обучения в колледже проживала в Аксу вместе с тетей и дядей.

Сейчас ей оказана медицинская помощь и помощь психолога.

По информации регионального ДВД, по факту обнаружения 21 октября тела новорожденного ребенка проводится досудебное расследование.

"Мать новорожденного установлена. По делу назначены экспертизы. Обстоятельства произошедшего выясняются", - проинформировали в полиции.

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