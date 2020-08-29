В Актау полицейские задержали свадебный кортеж из шести авто

Актау. 28 июня. Kazakhstan Today - Свадебный кортеж нарушителей из шести автомобилей был замечен при патрулировании маршрута экипажем "Мираж-8" 28 августа на автодороге между 19-м и 30-м микрорайонами, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает " Лада ", со ссылкой на департамент полиции Мангистауской области, водители автомобилей передвигались без госномеров, документов, маневрировали, пассажиры и водители не были пристегнуты ремнями безопасности. Некоторые из них вылезли из окон автомашин.

На всех участников полицейские составили соответствующие административные протоколы. Автомобили водворены на штрафную стоянку.

Также были составлены административные протоколы на пассажиров за нарушение правил использования ремней безопасности.

Всем нарушителям от 18 до 20 лет. Со всеми ними проведена профилактическая беседа.









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