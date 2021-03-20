В Актобе ликвидирована транснациональная ОПГ, вымогавшая крупные суммы денег у иностранных предпринимателей

АКТОБЕ. 19 МАРТА - 11 февраля 2021 года Комитетом национальной безопасности совместно с Министерством внутренних дел Республики Казахстан с привлечением Службы специального назначения "А" в городе Актобе проведена спецоперация по пресечению деятельности особо опасной транснациональной организованной преступной группы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе разработки установлено, что в октябре - ноябре 2020 года злоумышленники заманили в город Актобе предпринимателей из Беларуси и Казахстана, где путем оказания психологического и физического давления завладели денежными средствами бизнесменов в размере 87 млн тенге", - проинформировали в пресс-службе КНБ РК.

Кроме того, в феврале 2021 года подозреваемые пригласили в Актобе бизнесмена из Москвы - руководителя крупной инвестиционной компании, с которого путем аналогичной схемы планировали заполучить до 500 тыс. долларов США.

По данным ведомства, в результате задержаны лидер группировки гражданин Казахстана и 4 активных участника - граждане Российской Федерации.

В ходе обысков обнаружены и изъяты 3 автомата Калашникова, электрошокеры, маски, банковские карты, сотовые телефоны и другие орудия и средства совершения преступлений", - рассказали в пресс-службе.

Членам преступной группировки избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РК (Создание и руководство транснациональной организованной группой, транснациональной преступной организацией, а равно участие в них).

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