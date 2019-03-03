В Актобе мать 13-летней девочки обвиняет мужа в изнасиловании ребенка

Актобе. 2 марта. Kazakhstan Today - В Актобе мать 13-летней девочки обвиняет мужа в том, что он насиловал их дочь, передает Kazakhstan Today.

Школьница посещает занятия, у нее хорошая успеваемость, она участвует в конкурсах. Поэтому ее мать даже не догадывалась об издевательствах, пока ребенок сам не признался, сообщает "Первый канал Евразия"

Отмечается, что подозреваемый 35-летний отец-насильник ушел из дома 26 февраля, и больше его никто не видел. В настоящее время его разыскивают полицейские Актобе, по официальной версии, - за совершение особо тяжкого преступления.

Мать пострадавшей согласилась дать интервью на условиях анонимности.

"Для меня это был шок. Я не ожидала. Это было не видно, не слышно. Конечно, я его хочу найти, самосуд не хочу устраивать. Я хочу, чтобы все было по закону. Прошу не беспокоить мою семью. Это несовершеннолетний ребенок. Я не хочу травмировать психику своего ребенка, потому что она и так настрадалась. Сейчас я предпринимаю меры, чтобы мой ребенок пришел в себя", - рассказала женщина.

В школе тоже не подозревали о том, что в семье девочки могли происходить такие чудовищные вещи.

"Вообще, семья положительная. Мама, папа - такие очень отзывчивые. Каждый раз приходят на собрание. Буквально последнее родительское собрание было, где пришел на собрание папа. Сама девочка положительная. У нее много друзей среди одноклассников, в школе. Такая жизнерадостная", - рассказала завуч средней школы Людмила Ким.

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