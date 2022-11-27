В Актюбинской области приверженцы деструктивно-религиозного течения организовали финпирамиду

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Астана. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане задержали 43-летнюю домработницу за кражу золотых серeжек с бриллиантами у работодателей, - В Астане задержали 43-летнюю домработницу за кражу золотых серeжек с бриллиантами у работодателей, сообщает Polisia.kz.

По словам заявительницы, 43-летняя женщина, которую она нашла через сайт объявлений, работала в доме в течение месяца. Во время одного из посещений работница, убирая спальную комнату, похитила из шкафа серьги и белье.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемая в краже была задержана. Похищенные ювелирные украшения, которые она сдала в ломбард, были изъяты и возвращены владелице.

По данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемая дала признательные показания, проводится проверка ее причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.