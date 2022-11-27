В Актюбинской области приверженцы деструктивно-религиозного течения организовали финпирамиду

Актобе. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Актюбинской области приверженцы деструктивно-религиозного течения организовали финансовую пирамиду под видом автоломбарда на территории региона, сообщает Polisia.kz
Организаторы обещали вкладчикам выкупить их автотранспортные средства выше рыночной цены, однако автомобили продавались третьим лицам ниже цены рынка в два и более раза, а выплаты осуществлялись за счет привлечения новых "клиентов", - проинформировали в полиции.
При проведении спецоперации задержаны два организатора финансовой пирамиды и другие лица, подозреваемые в причастности к данной противозаконной деятельности.
В ходе обысков изъяты организационная техника, документация, касающаяся незаконной деятельности ТОО, литература религиозного характера, банковские карты, электронные носители памяти и сотовые телефоны.
В настоящее время подозреваемые руководители пирамиды с санкции суда арестованы.
Проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия по изобличению в соучастии в финансовой пирамиде представителей криминалитета и приверженцев деструктивных религиозных течений.
Ранее сообщалось, что в Акмолинской области более двух тысяч граждан стали жертвами финпирамиды.