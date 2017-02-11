В Алматы убийцу сотрудника банка осудили на 14 лет заключения, сообщника - на 9 лет

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В Алматы убийцу сотрудника банка осудили на 14 лет заключения, сообщника - на 9 лет10.02.2017
Криминал  19:53

Алматы. 10 февраля. Kazakhstan Today - В Алматы убийцу сотрудника банка осудили на 14 лет заключения, а его сообщника - на 9 лет, сообщили в пресс-службе специализированного межрайонного суда по уголовным делам.

"Судом установлено, что подсудимые Байзаков и Райбаев под угрозой распространения сведений о ДТП требовали у потерпевшего денежные средства в сумме 100 000 тенге, но получили отказ. Несмотря на это, продолжили вымогать денежные средства у потерпевшего, угрожая ему физической расправой. Спустя несколько дней подсудимый Ж. Байзаков встретился с потерпевшим. Между ними произошла ссора. В ходе нее Ж.Байзаков нанес удары руками и ногами по различным частям тела потерпевшего. Удары также наносились кухонным ножом. От полученных телесных повреждений Н. Розиев скончался на месте преступления", - рассказали в пресс-службе, передает Kazakhstan Today.

По информации суда, после совершения убийства Байзаков пригласил на помощь своего друга Райбаева. С целью сокрытия следов преступления они вывезли на автомашине потерпевшего его тело и сбросили в речку Малая Алматинка. Вернувшись на место преступления, сообщники похитили имущество на общую сумму 577 000 тенге, а затем подожгли дом, причинив материальный ущерб на общую сумму 1 782 000 тенге.

Приговором суда Байзаков признан виновным в вымогательстве, убийстве, краже, поджоге, неправомерном завладении автомобилем и приговорен к 14 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Райбаев за вымогательство, укрывательство преступления, кражу, поджог и неправомерное завладение автомобилем осужден на 9 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, суд удовлетворил исковые требования представителя потерпевшего о взыскании с осужденного Байзакова компенсацию морального вреда в сумме 5 млн тенге.

Приговор не вступил в законную силу.
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