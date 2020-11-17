В Алматинской области задержали группу браконьеров

Талдыкорган. 16 ноября. Kazakhstan Today - 14 ноября в ходе совместного рейда природоохранной полиции с инспекторами лесного хозяйства Иле-Алатауского национального парка, в Тургеньском ущелье задержаны четыре жителя поселка Тургень Енбекшиказахского района в возрасте от 30 до 52 лет, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , у задержанных изъяли зарегистрированное нарезное оружие и тушу косули.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по части 1 статьи 337 УК РК. Автомашина BMW водворена на спецстоянку.

В процессе досудебного расследования, по делу назначены соответствующие экспертизы. Сумма материального ущерба, причиненного государству, определяется.

Ранее стало известно об установке 30 первых "Экосергеков" в Иле-Алатауском национальном природном парке.

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