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В Алматинской области задержали группу браконьеров

16.11.2020 3376
Талдыкорган. 16 ноября. Kazakhstan Today - 14 ноября в ходе совместного рейда природоохранной полиции с инспекторами лесного хозяйства Иле-Алатауского национального парка, в Тургеньском ущелье задержаны четыре жителя поселка Тургень Енбекшиказахского района в возрасте от 30 до 52 лет, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает Polisia.kz, у задержанных изъяли зарегистрированное нарезное оружие и тушу косули. 
 
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по части 1 статьи 337 УК РК. Автомашина BMW водворена на спецстоянку. 
 
В процессе досудебного расследования, по делу назначены соответствующие экспертизы. Сумма материального ущерба, причиненного государству, определяется.
 
Ранее стало известно об установке 30 первых "Экосергеков" в Иле-Алатауском национальном природном парке.
 
21 октября в Алматинской области задержали лесника за незаконную охоту на барсуков.
 

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