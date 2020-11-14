Камеры будут следить за туристами в нацпарках близ Алматы

Алматы. 13 ноября. Kazakhstan Today - "Экосергеки" будут установлены в национальных парках близ Алматы, передает Kazakhstan Today.

Первые 30 "Экосергеков" планируется установить в Иле-Алатауском в национальном природном парке, а первая установка планируется на Большом Алматинском Озере. Далее - возле озер Кольсай и Кайынды, то есть в тех местах, где по традиции наблюдается большое количество посетителей", - сообщил вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев в ходе заседания общественного совета при ГНПП "Иле-Алатау".

По словам вице-министра, есть возможность размещения аппаратов "Сергек" на различных столбах или опорах освещения, использования опорных станций сотовых станций, а также при въезде в нацпарки.

Сергек" будет устанавливаться на столбах высотой 6 метров, система включает в себя ветрогенератор, солнечную панель, 4 камеры, антенну для приема сигнала. Сигналы и видео, направляемые "Экосергеками", будут принимать в специальном Центре оперативного управления нацпарка", - отметил Нысанбаев.

По информации Минэкологии, "Экосергеки" помогли инспекторам в контроле за территорией нацпарков.

Посетители оставляют за собой мусор, бросают окурки, не тушат костры, в результате пожары встречаются и факты вандализма. Камеры "Сергек" будут не только дисциплинировать туристов, но и подавать сигналы в случае раннего обнаружения пожаров для принятия оперативных мер, вырубки деревьев, а также позволять следить за прозрачностью деятельности эко-постов. Кроме того, "Экосергеки" должны помочь в борьбе с браконьерами, так как в нацпарках обитают и животные, занесённые в Красную книгу Казахстана", - уточнили в ведомстве.

Отмечается, что проблема мусора в нацпарках становится с каждым годом все более острой. Поэтому Минэкологии намерено ужесточить штраф за оставление мусора при посещении нацпарков и других нарушениях экологического законодательства. Соответствующие поправки внесены в проект Эко-Кодекса, который сейчас находится на рассмотрении в парламенте РК.

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