ТАЛДЫКОРГАН. 4 ИЮЛЯ - В Алматинской области задержали подозреваемого в стрельбе по автомобилю замначальника полиции региона Ержана Оразбекова, передает KAZAKHSTAN TODAY.

2 июля в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан подозреваемый в совершении преступления - 34-летний гражданин Ж. Также в рамках расследования обнаружена и изъята машина, на которой он передвигался. В порядке статьи 128 УПК РК подозреваемый водворен в изолятор временного содержания", – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий. Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК в интересах следствия не разглашается.

Около полудня 26 июня на трассе Алматы – Оскемен неизвестные открыли стрельбу по служебной автомашине заместителя начальника департамента полиции Алматинской области Ержана Оразбекова.

По автодороге Алматы – Оскемен в районе участка перевала "Архарлы" из-за дорожного конфликта, совершённого на почве нарушения правил дорожного движения, неизвестные на автомашине произвели выстрелы из неустановленного оружия в автомашину, в которой находился первый заместитель начальника ДП Алматинской области Ержан Оразбеков, после чего скрылись", – сообщили в областном департаменте полиции.

Никто не пострадал. По этому факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 293 Уголовного кодекса Казахстана (Хулиганство), совершённое с применением огнестрельного оружия".

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