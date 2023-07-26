В Алматинской области задержали женщину, которая силой удерживала девочку за долги ее родителей

Факт зарегистрирован в ЕРДР по статье УК РК "Незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетней"

Фото: polisia.kz

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Конаев. 22 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области задержали жительницу села Каргалы, которая, связав девочку, силой увела ее в заброшенное здание из-за денежных долгов ее родителей.





Жительница села Каргалы 1999 года рождения, перевязав рот и руки малолетней девочке, увела ее на территорию заброшенного здания, расположенного около одной из школ села.





Выяснилось, что она сделала это из-за личной неприязни к родителям пострадавшей девочки. Они задолжали ей некоторую сумму денег и не возвращали, рассказали в департаменте полиции Алматинской области.





Видео этого инцидента ранее было опубликовано в соцсетях.









Данный факт зарегистрирован в ЕРДР ОП Жамбылского района по статье УК РК "Незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетней".





В настоящее время с участием подозреваемой проведены необходимые следственные действия. Подозреваемая задержана и в установленном порядке передана для временного содержания в специальное подразделение полиции", - прокомментировал начальник ДП Алматинской области Бауржан Аленов.





По результатам расследования действиям подозреваемой будет дана правовая оценка в соответствии с нашим законодательством, резюмировал Аленов.



