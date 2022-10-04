В Алматы похитители мужчины требовали 200 тысяч долларов за его освобождение

Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 3 ОКТЯБРЯ - В Алматы похитили мужчину и требовали за его освобождение 200 тысяч долларов США, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Похищение человека раскрыто полицией Алматы. Жертвой преступников стал 40-летний алматинец. Он был похищен с территории ЖК, расположенного в Алмалинском районе Алматы.
В полицию с заявлением обратилась супруга похищенного. Незамедлительно была создана специальная следственно-оперативная группа, проведен комплекс первичных мероприятий, позволивших быстро установить личности похитителей и место, где они удерживают свою жертву. Спецоперация по освобождению мужчины прошла на территории складов в Турксибском районе города, сообщает Polisia.kz.
Задержаны четверо ранее судимых за вымогательство и хулиганство. Похищенный благополучно освобожден. Он был сильно избит, ему понадобилась медицинская помощь. По словам потерпевшего, незнакомые требовали за его освобождение 200 тысяч долларов, в противном случае грозились ввести ему инъекцию с героином, – рассказал заместитель начальника департамента полиции города Алматы Дидар Аханов.
Подозреваемые взяты под стражу.