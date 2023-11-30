29.11.2023, 15:06 19871
В Алматы вандалы уничтожили 460 высаженных молодых деревьев
Подозреваемые задержаны
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Алматы. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция нашла и задержала двух вандалов, умышленно уничтоживших 460 высаженных вдоль Северного кольца саженцев.
Молодые деревья были высажены вдоль улицы Северное кольцо в Жетысуском районе Алматы.
По подозрению в уничтожении саженцев были задержаны ранее судимый за наркопреступление 28-летний житель города и 30-летний житель области Жетiсу, сообщает Polisia.kz.
Они признались в совершении противоправных действий. Мотив преступления будет установлен в ходе следствия", - сообщил начальник управления полиции Жетысуского района Жанибек Шынасилов.
Расследование по статье 340 УК РК (Незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев) продолжается. В полиции также сообщили, что будут приняты меры по возмещению вандалами нанесенного ущерба.
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29.11.2023, 20:59 9546
Торговля новорожденными в Алматы: суд оставил приговор в силе
Всего по делу было совершенно 12 сделок купли-продажи и дарения в отношении новорожденных детей
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Алматы. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Приговор в отношении семи лиц, занимавшихся торговлей новорожденными детьми, оставили в силе, сообщает пресс-служба суда.
Ранее приговором первой инстанции подсудимые признаны виновными в купле-продаже и дарении несовершеннолетних детей в составе преступной группы, создании и руководстве организованной группой и неоднократном изготовлении поддельных документов.
С 2018 года по март 2022 года А.(бывшая работница ЗАГСа) самостоятельно совершила четыре эпизода купли-продажи и иных сделок с детьми. Она создала преступную группу, в которую вошли С., Е. и неустановленная женщина Э.
В обязанности А. входило общее руководство преступной группой, а также изготовление свидетельств о рождении. В обязанности С., Е. и Э. входили переговоры и поиски людей, готовых отказаться от своих новорожденных детей и желающих купить новорожденных для усыновления, получение денежных средств и последующая передача их А. Г., Б., М. и Н. участвовали каждый по одному и не входили в преступную группу.
Всего по делу было совершенно 12 сделок купли-продажи и дарения в отношении новорожденных детей.
Кроме того, Б. обвинялся в хищении денег путем обманного оформлении кредита на сумму около 1 000 000 тенге на имя потерпевшей.
В местные управления образования направлено частное постановление об определении судьбы незаконно усыновленных детей согласно действующему законодательству.
В июне в ходе спецоперации в Алматы пресечена попытка продажи новорожденного ребенка. Уголовное дело расследуется по статье 135 УК РК (Торговля несовершеннолетними).
29.11.2023, 20:02 12281
Дело сына депутата Турлыханова: военный суд рассматривает апелляцию
Фото: Polisia.kz
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Астана. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 29 ноября, в Военном суде началось апелляционное рассмотрение уголовного дела в отношении сына депутата мажилиса Даулета Турлыханова военнослужащего Нурасыла Болата, обвиняемого в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести адвокатам из хулиганских побуждений.
Ранее приговором первой инстанции военнослужащий Нурасыл Болат был осужден к штрафу в размере 500 МРП (1 725 000 тенге). Взыскана моральная компенсация в пользу потерпевших в размере 1 млн тенге.
Дело поступило в суд по апелляционным жалобам потерпевших - просят назначить лишение свободы. В свою очередь прокурор просит заменить денежный штраф на ограничение свободы. А адвокат осужденного просит оправдать.
Сам осужденный вину признает в содеянном раскаивается, готов нести наказание и оставляет его на усмотрение суда.
Напомним, в феврале в отношении сына Даулета Турлыханова, избившего двух юристов в Алматы, возбуждено уголовное дело.
Даулет Турлыханов - советский и казахстанский борец греко-римского стиля. Заслуженный мастер спорта СССР и заслуженный тренер РК. Серебряный (1988) и бронзовый (1992) призер Олимпийских игр. Долгие годы Турлыханов руководил Федерацией греко-римской, вольной и женской борьбы Казахстана.
29.11.2023, 19:41 13246
Супермарафонца Жыланбаева признали виновным в финансировании запрещенной экстремистской организации
Фото: Depositphotos
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Астана. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 29 ноября, межрайонный суд по уголовным делам Астаны огласил приговор в отношении супермарафонца Марата Жыланбаева, обвиняемого в финансировании запрещенной экстремистской организации, а также в участии в ее деятельности, сообщает пресс-служба суда.
Подсудимый, являясь сторонником запрещенной на территории РК экстремистской организации "Демократический выбор Казахстана" (ДВК), поддерживал связь с лидером ДВК и его зарубежным штабом, получал от них поручения и указания, преследующие цель насильственного изменения конституционного строя РК", - говорится в сообщении суда.
Жыланбаев по предварительному сговору с координатором штаба ДВК, скрывающимся за границей, организовывал финансовые, информационные и иного рода услуги, заведомо осознавая, что они будут использованы для осуществления экстремистской деятельности.
В суде прокурор поддержал обвинение и просил суд назначить окончательное наказание - 10 лет лишения свободы с лишением права заниматься общественно-политической деятельностью сроком на 3 года.
Сторона защиты просила оправдать подсудимого за отсутствием состава преступления.
Приговором суда Марат Жыланбаев признан и осужден по совокупности уголовных правонарушений к 7 годам лишения свободы с лишением права заниматься общественно-политической деятельностью, в том числе с использованием СМИ и сетей телекоммуникаций, сроком на 3 года.
Приговор не вступил в законную силу.
29.11.2023, 16:33 17211
Хищения на 16 млн тенге в рамках "АртСпорт" выявлены в Акмолинской области
Поставщики услуг завышали количество детей, посещающих секции, ряд кружков фактически не функционировал
Фото: Depositphotos
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Кокшетау. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - По результатам прокурорской проверки в рамках программы бесплатных кружков и секция для детей "АртСпорт" начато 5 уголовных дел в отношении недобросовестных предпринимателей, общий ущерб государству составил более 16 млн тенге, сообщили в прокуратуре Акмолинской области.
Как рассказали в областной прокуратуре, в городе Ерейментау предприниматель открыл секции по настольному теннису и шахматам, а также кружки по игре на домбре и танцам. При этом занятия по шахматам и игре на домбре фактически не проводились, а количество детей, посещающих остальные секции, завышалось. Общая сумма похищенных бюджетных средств составила 6 млн тенге.
Приговором суда недобросовестный предприниматель осужден к 3,5 года ограничения свободы. Причиненный государству материальный ущерб возмещен, договор расторгнут.
Другой пример: один из предпринимателей Кокшетау зарегистрировал секции по волейболу и настольному теннису. В обеих секциях числились одни и те же дети, при этом фактически ходили только на волейбол, занятия по теннису не велись, однако табелировались, за что предприниматель получал бюджетные деньги. За 6 месяцев он присвоил более 1 млн тенге. Уголовное дело прекращено по нереабилитрующим основаниям, ущерб возмещен, договор с данным предпринимателем расторгнут", - рассказали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что поставщик услуг по программе "АртСпорт" в Алматы признана виновной в хищении бюджетных средств.
Напомним, ранее распределение мест в секциях и кружках происходило по программе "АртСпорт", однако позже из-за многомиллиардных хищений платформу закрыли.
По данным Генеральной прокуратуры, в программе выявлено более миллиарда тенге хищений путем фиктивного оформления в кружки и секции около 6 тысяч детей, которые в реальности никуда не ходили. Принципиальной проблемой оказалось то, что правила размещения государственного творческого и спортивного заказов не прошли согласование с НПП "Атамекен" и по ним не получено ни одного антикоррупционного заключения.
Кроме того, аналогичным образом Министерство культуры и спорта не проверяло расходование выделенных 54 млн тенге на платформу "АртСпорт", которая оказалась самым известным и дискредитированным проектом такого рода.
После пересмотра всей системы было принято решение о модернизации программы. Теперь заявки от родителей и поставщиков услуг принимаются через платформу Damu Bala, сообщает "Казправда". В ней предусмотрена функция приема заявок от родителей детей под ключ ЭЦП и подписания ими табеля в соответствии с правилами о новом госзаказе.
29.11.2023, 12:54 24576
Хищения на сумму более 270 млн тенге выявили в Казпочте
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Астана. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Хищения на сумму более 270 млн тенге выявили во время внутреннего расследования в Казпочте, сообщает пресс-служба акционерного общества.
По итогам 2023 года в ряде регионов найдены финансовые нарушения на общую сумму 273 000 000 тенге. Материалы внутренней проверки были переданы в департамент экономических расследований для принятия процессуального решения и привлечения подозреваемых к ответственности, а также возмещения суммы ущерба", - говорится в сообщении.
В результате расследования выявлены факты хищений, мошенничества, кражи и получения незаконного вознаграждения.
Всего зарегистрировано 11 уголовных дел в 7 региональных филиалах", - сообщили в Казпочте.
Ранее сообщалось, что сотрудницы филиала Казпочты похитили более 38 млн тенге у ТОО и пенсионера. Воровство было систематическим и длилось несколько лет.
Также со счетов Казпочты было украдено 294 млн тенге, при этом осужденные не были работниками АО.
29.11.2023, 10:12 29561
Группу вымогателей задержали в Павлодарской области
У подозреваемых изъято оружие, кастеты, биты, ножи и граната
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Павлодар. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Управлением по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Павлодарской области при координации прокуратуры задержана преступная группа, занимавшаяся вымогательствами и криминальными разборками, сообщает Polisia.kz.
В преступную группы входили молодые люди от 25 до 35 лет. В настоящее время установлена причастность фигурантов к пяти фактам вымогательства. Также проверяется причастность членов группировки к хулиганствам с применением оружия и квартирным кражам на территории Павлодарской области.
В результате обысковых мероприятий у подозреваемых изъято пять единиц огнестрельного и травматического оружия, кастеты, биты и ножи кустарного производства, а также граната РГД-5. По изъятому оружию назначены экспертизы.
Задержано семь членов преступной группы, из которых трое наиболее активных участников водворены в ИВС. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются. Расследование проводится по нескольким статьям Уголовного кодекса Республики Казахстан", - сообщил представитель ДБОП МВД РК Куандык Алпыс.
Как сообщалось ранее, в ЗКО задержаны подозреваемые в вымогательстве денег у школьников и студентов.
29.11.2023, 09:27 30781
Выделенные на модернизацию теплосетей 223 млн тенге похитили в Жезказгане
Фото: gov.kz
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Жезказган. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Прокурорская проверка деятельности отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жезказгана выявила растрату бюджетных средств на сумму 223 млн тенге.
По результатам проверки выявлен факт растраты вверенного чужого имущества в особо крупном размере при реконструкции и модернизации тепловых сетей Жезказгана. В 2021 году должностными лицами отдела ЖКХ строительные работы приняты по завышенной стоимости, что повлекло необоснованную выплату бюджетных средств на сумму свыше 223 млн тенге", - проинформировали в прокуратуре области Улытау.
Сообщается, что по данному факту прокуратурой области начато досудебное производство по статье 189 Уголовного кодекса (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества), расследование которого поручено департаменту Агентства по противодействию коррупции по области Улытау.
Ход расследования уголовного дела взят на контроль прокуратуры области. В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит. Вместе с тем согласно статье 77 Конституции Республики Казахстан и статье 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается не виновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда", - добавили в пресс-службе.
Как сообщалось ранее, растрату более 15 млрд тенге выявил госаудит в одной из "дочек" "Самрук-Энерго".
29.11.2023, 08:35 29786
В ЗКО задержаны подозреваемые в вымогательстве денег у школьников и студентов
Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет
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Астана. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейские задержали подозреваемых в вымогательстве денег у студентов и несовершеннолетних в ЗКО.
В Бурлинском районе 23 ноября задержаны двое учащихся колледжа, 2007 и 2008 года рождения, которые угрозами и насилием вымогали у несовершеннолетнего денежные средства. Подозреваемые водворены в ИВС", - сообщает Polisia.kz.
В другом случае задержаны студенты одного из колледжей Уральска за вымогательство денег в сумме 500 тысяч тенге.
Начаты досудебные расследования по статье 194 УК РК (Вымогательство), санкции которой предусматривают лишение свободы на срок до 4 лет, а для группы лиц - от 3 до 7 лет.
В полиции отметили, что во всех учебных заведениях Уральска внедрено приложение Коmek Stop Bulling ZKO для выявления фактов буллинга и вымогательства. Через это приложение ученики могут обратиться за помощью.
Ранее сообщалось, что в Караганде подросток вымогал у одноклассника 350 тысяч тенге.
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