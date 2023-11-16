В Алматы заблокировано 376 мошеннических сайтов

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Алматы. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы уполномоченными службами заблокировано 376 интернет-ссылок, вовлекающих граждан в мошеннические схемы, сообщили представители департамента экономических расследований по города Алматы.





С начала года в Алматы пресечена деятельность девяти финансовых пирамид: WBIC, Robotex, Hit Beat Music, Qnet, Chia Thai, Bincloud, S-Group, Marqar, Patin Coin. Их жертвами оказались 3 тысячи граждан, сообщили в ДЭР Алматы.





В ведомстве напомнили, что с начала года запущен Telegram-бот по проверке интернет-ресурсов "Байқа пирамида", посредством которого граждане могут самостоятельно проверять сайты и социальные сети на предмет наличия признаков финпирамид.





Привлечены к ответственности и осуждены на долгие сроки организаторы следующих финансовых пирамид: Innova Gold, IG Group KZ, Qozgan, Tender, Rich Beach, "Альфа Сейлс Консалтинг", ESS Group и Qnet. Проводится досудебное расследование в отношении организаторов финансовой пирамиды Energy Eolus Qazaqstan", - рассказали в ведомстве.





В ДЭР уточнили, что организаторы предлагали доверчивым гражданам внести свои денежные средства в проекты по планированию, строительству и эксплуатации возобновляемых источников энергии и объектов хранения энергии, обещая от 2,7% до 3,4% в день, то есть более 80% в месяц и более 950% в год. При этом сумма вклада варьировалась от $30 до $2700.





В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятии установлены офисы в 11 городах, а именно в Актобе, Астане, Кокшетау, Усть-Каменогорске, Атырау, Уральске, Кызылорде, Павлодаре, Шымкенте, Кентау, Семее, а также установлено, что организаторы находятся за границей.





Сумма причиненного ущерба физическим лицам составляет более 1,8 млрд тенге.





Наложены аресты на банковские счета, на движимое и недвижимое имущества организаторов. К примеру, по уголовному делу в отношении организаторов финансовой пирамиды World Business Consulting восьми потерпевшим возмещен ущерб на сумму 126 млн тенге. По уголовному делу в отношении организаторов финансовой пирамиды B2B Jewerly более 1200 потерпевшим возмещен ущерб на сумму 700,1 млн тенге. Наложен арест на имущество на сумму 2,2 млрд тенге", - проинформировали представители ведомства.





Казахстанцев также предупредили, что в стране участились случаи распространения предложений от лжефинансовых организаций. Они призывают инвестировать деньги в крупные проекты нефтедобывающих компаний, известных банков и субъектов квазигосударственного сектора с обещанием высокой и пассивной доходности. Для убеждения организаторы используют логотипы и дизайн известных новостных порталов, а также упоминают имена известных личностей и высокопоставленных чиновников.





Заходя на такие ресурсы, не следует заполнять свои анкетные данные. После чего начинают звонить, обращаясь по имени и фамилии, представляются сотрудниками банка либо правоохранительного органа и говорят, что на вас оформили кредит или возбудили уголовное дело. Пользуясь моментом неожиданности и вашей растерянностью, они выманивают ваши банковские данные. В этой связи ДЭР по городу Алматы призывает граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации", - призвали в госоргане.





В случае если граждане столкнулись с финансовыми пирамидами, им необходимо обратиться в департамент экономических расследований города Алматы по адресу проспект Жибек жолы, 127, либо звонить по номеру колл-центра 1458.



