В Алматы задержана бывшая судья Светлана Жоламанова

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Актау. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом начальника департамента полиции Мангистауской области за несвоевременное рассмотрение акта надзорного органа исполняющий обязанности начальника отдела полиции Тупкараганского района привлечен к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.





Прокуроры выявили нарушения законности при выдаче разрешений на приобретение оружия. Установлено, что разрешения получили лица, привлеченные к административной ответственности за умышленное причинение легкого вреда здоровью и семейно-бытовое насилие.





В целях устранения нарушений в отдел полиции Тупкараганского района внесено представление, которое не было рассмотрено в установленный законом месячный срок. В связи с этим, в отношении руководства отдела полиции было возбуждено дисциплинарное производство.





Также после требования прокурора неправомерно выданные разрешения аннулированы, а также изъято четыре единицы оружия.