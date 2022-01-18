В Алматы задержаны мародеры с оружием

Фото: Polisia.kz.
АЛМАТЫ. 17 ЯНВАРЯ - Полицейские Алматы задержали двоих мужчин 38 и 35 лет. У них изъяты два нарезных охотничьих ружья SM 12 steyr mannlicher austria, похищенные во время беспорядков из оружейного магазина, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По одной из версий, задержанные являются активными участниками ограблений оружейных магазинов, сообщает Polisia.kz.
Сотрудники управления криминальной полиции задержали их на пересечении проспекта Райымбека и улицы Байзакова в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.
Известно, что фигуранты, гражданин М. и гражданин Р., приезжие из Алматинской области.
По факту хищения оружия и боеприпасов, по признакам преступления, предусмотренного статьей 291 частью 3 УК РК, расследуется уголовное дело. Оружие изъято. Подозреваемые взяты под стражу.
Ранее сотрудники погранслужбы КНБ Жамбылской области обнаружили схрон с огнестрельным оружием в двух километрах от государственной границы.
В комендатуре Алматы сообщили, что в соответствии со статьей 287 УПК РК лица, добровольно сдавшие оружие и боеприпасы, освобождаются от уголовной ответственности.