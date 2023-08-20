16.08.2023, 19:16 49971
В Астане на видео попала драка жильцов дома с подростками
Фото: Polisia.kz
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Астана. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В соцсетях появилось видео, на котором заснято, как взрослые мужчины избивают подростков. Автор видео утверждает, что причиной конфликта стали шумевшие ночью во дворе подростки.
15 августа на канал "102" поступила информация о том, что во дворе идет драка. Сотрудники полиции установили, что жильцы дома сделали замечание группе подростков, которые громко шумели во дворе, однако разговор перешел в конфликт. Все участники доставлены в полицию. По данному инциденту осуществляется проверка в рамках административного производства, по результатам которой в отношении виновных лиц будут приняты меры", - сообщили в полиции Астаны.
Напомним, 24 июля 14-летний подросток попал в больницу со множественными травмами после массовой драки. Дело об избиении взял на контроль Комитет по охране прав детей.
В последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью. На учете ОВД состоит 3924 ребенка, на внутришкольном учете - 6278 детей.
Ранее агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70.64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в мае в результате массовой драки в Алматы пострадали несколько молодых людей, которые заступились за девушку. Один из пострадавших получил сильное сотрясение мозга, ему грозит потеря зрения. Инцидент с нападением толпы на молодых людей вызвал большой общественный резонанс.
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18.08.2023, 20:00 23786
В Павлодаре задержаны подозреваемые в краже леса
Деревья были незаконно вырублены в Первомайском лесничестве Шалдайского филиала "Ертіс орманы"
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Павлодар. 18 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции при координации прокуратуры области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на автодороге Павлодар - Семей задержаны две автомашины марки КамАЗ, перевозившие сосны объемом более 70 м3 на сумму более 3 миллионов тенге, сообщает ДП Павлодара.
Полицейские установили, что лес был незаконно вырублен в Первомайском лесничестве Шалдайского филиала "Ертіс орманы" Щербактинского района и направлялся для реализации в Семей по просроченным и не соответствующим накладным документам.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 188 УК РК (Кража). Расследование продолжается.
В конце 2022 года стало известно, что лес почти на 5 миллионов тенге незаконно вырубили в природном резервате "Eртiс орманы". Также выяснилось, что резерват уже девять лет не имеет лесоустроительного проекта.
Также в декабре 2022 года прокуратурой Павлодарской области проведена проверка деятельности резервата "Ертіс орманы" по вопросу обеспечения пожарной безопасности, соблюдения лесного законодательства и принимаемых мер в сфере охраны, защиты, пользования лесным фондом.
18.08.2023, 17:34 25836
В России задержали находившегося в международном розыске казахстанца
Решается вопрос об экстрадиции гражданина РК
Фото: Depositphotos
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Москва. 18 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Кургане задержан находящийся в международном розыске 31-летний гражданин Республики Казахстан, сообщает Polisia.kz.
Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 190 УК РК (Мошенничество).
Установлено, что в 2018 году злоумышленник в группе лиц по предварительному сговору, находясь в Астане, путем обмана и злоупотребления доверием незаконно завладели товарами лиц, участвующих в тендерах в качестве поставщиков.
Своими действиями мошенники причинили материальный ущерб на сумму более 39 млн тенге. Его подельники были взяты под стражу ранее", - проинформировали в полиции.
По данному факту было возбуждено уголовное дело с мерой мера пресечения "заключение под стражу". В настоящее время согласно Минской конвенции решается вопрос об экстрадиции данного гражданина.
Ранее находившаяся в международном розыске экс-учредитель "Оператор РОП" была экстрадирована из ОАЭ в РК.
17.08.2023, 21:08 37201
В Алматы арестован избивший блогера Асель Аскар
Постановление суда не вступило в законную силу
Фото: Depositphotos
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Алматы. 17 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы арестован избивший в фитнес-клубе казахстанского блогера Асель Аскар, сообщает пресс-служба Алматинского городского суда.
Постановлением суда М. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 434 КоаП (Мелкое хулиганство), и на него наложено административное взыскание в виде административного ареста на срок 15 суток", - проинформировали в пресс-службе.
Судом установлено, что в августе текущего года в фитнес-клубе города он устроил скандал, выражался нецензурной бранью, проявляя неуважение к присутствующей клиентке, нарушал общественный порядок и спокойствие граждан.
В судебном заседании М. подтвердил факты, изложенные в материалах дела, и частично раскаялся в содеянном", - отметили в суде.
Постановление суда не вступило в законную силу.
Ранее на своей странице в Сети Асель Аскар сообщила об избиении в фитнес-клубе.
Стоит отметить, что в Казахстане также участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью. На учете ОВД состоит 3924 ребенка, на внутришкольном учете - 6278 детей.
Ранее агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?".
Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70.64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в мае в результате массовой драки в Алматы пострадали несколько молодых людей, которые заступились за девушку. Один из пострадавших получил сильное сотрясение мозга, ему грозит потеря зрения. Инцидент с нападением толпы на молодых людей вызвал большой общественный резонанс. В соцсетях люди требуют наказать зачинщиков.
В начале июля в соцсетях появился видеоролик, на котором запечатлено нападение на мужчину с ребенком на руках в одном из торговых центров столицы. Стало известно, что напавший на мужчину с ребенком - профессиональный казахстанский боксер.
По данному факту было начато досудебное расследование по статье 293 УК РК (Хулиганство).
Как сообщалось ранее, в Казахстане стало больше преступлений в отношении детей. За январь-май текущего года было зарегистрировано 1080 правонарушений в отношении несовершеннолетних, на 7,6% больше, чем годом ранее. Широкий общественный резонанс вызвало видео, на котором гражданин Турции пнул маленькую девочку в ТРЦ в Алматинской области.
17.08.2023, 14:50 41206
Более 100 миллионов тенге похитил мошенник с личных счетов казахстанцев
Подозреваемый задержан и водворен в ИВС
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Астана. 17 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Акмолинские полицейские задержали дроппера, обналичившего похищенные денежные средства.
Мошенники похитили с личных счетов казахстанцев 104 миллиона тенге. На счету подозреваемого 25 интернет-афер практически во всех регионах страны, сообщает Polisia.kz.
На мошенническую схему в июле этого года попал и житель Кокшетау. В течение двух дней на телефон заявителя через WhatsApp поступали звонки от неизвестных абонентских номеров. Мошенники, представляясь сотрудниками банка, первоначально узнали информацию об имеющихся банковских счетах, а затем всячески убеждали 64-летнего акмолинца, что их пытаются взломать. Таким образом преступники получили необходимые сведения для совершения незаконных банковских операций. На следующий день заявителю поступило уведомление о блокировании его банковского счета, а при проверке мобильного приложения акмолинец узнал, что с депозитного и карточного счета в банке снято более 11,8 млн тенге, еще 435 тысяч тенге бесследно исчезли со счета другого банка", - рассказали в полиции.
По показаниям потерпевшего, никаких сообщений, кодов или личных сведений мужчина мошенникам не передавал и не следовал их инструкциям.
При расследовании уголовного дела акмолинским киберполицейским удалось установить личность и местонахождение владельца одного из счетов, на который были переведены похищенные миллионы. В результате проведенных оперативно-розыскных и следственных мероприятий 24-летний дроппер при содействии уральских коллег был задержан в областном центре Западно-Казахстанской области. Как выяснилось, мужчина специально приехал в Казахстан из России, чтобы обналичивать и переводить похищенные деньги другим членам преступной сети", - сообщается в информации.
В настоящее время подозреваемый задержан и водворен в ИВС. По факту возбуждено уголовное дело по статье 190 УК РК "Мошенничество".
Напомним, в Астане мошенник за день забрал у трех обманутых пенсионеров более 3 млн тенге.
В Актобе мошенники обманули пенсионеров на 15 млн тенге.
В Агентстве по регулированию финансового рынка рассказали об основных схемах мошенников.
17.08.2023, 09:59 44246
В Актау задержали курьера с крупной партией синтетического наркотика
Фото: Polisia.kz
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Актау. 17 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Мангистауской области в промышленной зоне на территории ТЭЦ-2 Актау задержали 22-летнего жителя Алматинской области, сообщает Polisia.kz.
Молодой человек приехал в регион с целью реализации синтетического наркотика "скорость" в особо крупном размере.
В ходе проведения обыска у задержанного изъяли один большой черный сверток, обмотанный прозрачной изолентой, содержащий внутри синтитеческое наркотическое средство "альфа-PVP" ("скорость"). Общий вес составил 788 граммов.
По словам задержанного, курьером он работает около двух месяцев, приехал в Актау для реализации синтетических наркотиков крупными партиями. Изъятый сверток с синтетическим наркотиком он получил через указания куратора в мессенджере Telegram.
В отношении задержанного ведется досудебное расследование по статье 297, часть 3, УК РК "Незаконные приобретение и хранение в особо крупном размере наркотических средств в целях их сбыта".
Судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.
С начала года через пункты пропуска при попытке контрабандным путем провезти наркотические средства Пограничной службой выявлено и задержано свыше 940 кг тяжелых наркотиков.
Ранее сообщалось, что в Казахстане на борьбу с наркоманией и наркобизнесом выделят 53 млрд тенге. Ежегодный объем незаконного оборота наркотиков составляет порядка 20-25 тонн, из которых более 95% приходится на наркотики каннабисной группы, около 5% - на синтетические наркотики, менее 1% - на опий, героин и иные виды веществ.
16.08.2023, 09:35 56451
В Алматы арестовано имущество руководителей финпирамиды Qnet
Фото: Depositphotos
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Алматы. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Имущество руководителей финансовой пирамиды Qnet на сумму 27,7 млн тенге арестовано в Алматы, сообщает пресс-служба Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
Досудебное расследование по подозрению в руководстве структурными подразделениями финансовой пирамидой Qnet завершено департаментом АФМ по городу Алматы. В ходе расследование установлено, что 5 фигурантов дела в период с ноября 2018 по 2022 годы руководили филиалами финпирамиды Qnet в Алматы", - проинформировали в агентстве .
Сообщается, что в ее деятельность вовлечены 45 вкладчиков с нанесением материального ущерба на сумму 75 млн тенге.
В настоящее время досудебное расследование в отношении 5 лиц окончено и направлено в суд", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что организатор финпирамиды в Астане получил условный срок.
15.08.2023, 17:06 63836
Уголовное дело в отношении журналиста Сандугаш Дуйсеновой прекращено - прокуратура
Фото: polisia.kz
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Талдыкорган. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Уголовное дело в отношении журналиста Сандугаш Дуйсеновой прекращено, сообщает пресс-служба прокуратуры Жетысуской области.
Постановлением прокурора города Талдыкоргана досудебное расследование прекращено за отсутствием в деянии состава уголовного правонарушения", - проинформировали в прокуратуре.
Сообщается, что 14 августа 2023 года Дуйсенова принята прокурором области Жетісу Мадияром Басшыбаевым на личном приеме по вопросу привлечения ее к уголовной ответственности.
С учетом ее доводов прокуратурой истребовано уголовное дело для изучения. Согласно части 5 статьи 147 УК (Нарушение неприкосновенности частной жизни и законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите) уголовная ответственность наступает в случае причинения существенного вреда правам и законным интересам лица в результате незаконного распространения персональных данных в средствах массовой информации. Вместе с тем органом следствия в предусмотренный законодательством срок расследования достаточных фактических данных, подтверждающих причинение потерпевшему существенного вреда, не добыто", - сообщили в пресс-службе.
При этом, отметили в прокуратуре, в Кодексе об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за незаконные сбор и (или) обработку персональных данных, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.
Поэтому материалы направлены в уполномоченный орган в сфере обеспечения информационной безопасности для их рассмотрения в соответствии с законодательством об административных правонарушениях", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в отношении журналиста Сандугаш Дуйсеновой было возбуждено уголовное дело по факту нарушения неприкосновенности частной жизни и законодательства о персональных данных и их защите.
14.08.2023, 20:37 63126
Более 3 млн за день забрал астанчанин у трех обманутых пенсионеров
Задержанный забирал деньги, а затем по указанным счетам переводил мошенникам, оставляя себе процент
Фото: Polisia.kz
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Астана. 14 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 12 августа в управление полиции Степногорска поступило сразу три заявления по фактам мошенничества, сообщает Polisia.kz.
Во всех случаях потерпевшими оказались пенсионеры в возрасте 70 и 83 лет. Показания заявителей также оказались схожи: после звонка неизвестных и сообщения, что дети попали или совершили дорожно-транспортные происшествия, мошенники просили определенную сумму за положительное решение вопроса. Встревоженные пожилые люди не раздумывая отдавали накопленные деньги: в двух случаях по 1 000 000 тенге и в третьем - 1 200 000 тенге.
Забирал эти деньги задержанный, а затем по указанным счетам переводил мошенникам, оставляя себе процент. Как было установлено в ходе следствия, подробные инструкции о том, где забрать деньги и в какое время, дроппер получал от своего работодателя, при этом понимал, что совершает преступление.
По всем трем фактам полицейские проводят досудебные расследования по статье 190, часть 2, УК РК "Мошенничество".
Ранее членов преступной группы, обманувших своих знакомых и родственников на 340 млн тенге, осудили в Шымкенте.
Ранее в Агентстве по регулированию финансового рынка рассказали об основных схемах мошенников.
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