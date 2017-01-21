В Атырау судебная коллегия оставила в силе приговор организаторам земельных митингов Бокаеву и Аянову

Атырау. 20 января. Kazakhstan Today - Сегодня судебная коллегия по уголовным делам Атырауского областного суда рассмотрела апелляционные жалобы подсудимых Макса Бокаева, Талгата Аянова и их защитников на приговор суда №2 города Атырау, сообщили в пресс-службе областного суда.

"Постановлением судебной коллегии по уголовным делам Атырауского областного суда приговор суда первой инстанции от 28 ноября 2016 года оставлен без изменения. Апелляционные жалобы - без удовлетворения", - проинформировали в суде, передает Kazakhstan Today.

Ранее Бокаев и Аянов были признаны виновными по части 2 статьи 174 (Возбуждение социальной и национальной розни группой лиц по предварительному сговору), пункту 2 части 4 статьи 274 (Распространение по предварительному сговору группой лиц заведомо ложной информации при проведении публичных мероприятий), статье 400 (Нарушение порядка организации и проведения митингов) УК. Приговором суда они были осуждены к 5 годам лишения свободы и к штрафу в размере 250 месячных расчетных показателей (530 250 тенге). Местом отбывания наказания определена колония общего режима.

Начало срока отбывания наказания осужденным исчислен с 31 мая 2016 года.

Напомним, что Бокаев и Аянов были арестованы 18 мая 2016 года за призывы к участию в несанкционированном митинге. Их обвинили в распространении заведомо ложной информации. В частности, активисты в своих публикациях представили ложную интерпретацию изменений в земельное законодательство и акцентировали внимание на передаче правительством 1 млн гектаров сельскохозяйственных земель в аренду Китаю, что не соответствует действительности. Эта информация распространялась путем рассылки в соцсетях. 24 апреля 2016 года в ходе несанкционированного митинга в Атырау Бокаев и Аянов также декламировали обманутым горожанам ложную информацию.

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