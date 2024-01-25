24.01.2024, 21:10 33191
В Атырау у закладчиц изъяли 300 доз наркотиков
Изъятое вещество является наркотиком а-PVP
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Атырау. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырауской области сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности задержали двух молодых жительниц Астаны и Павлодарской области за сбыт синтетических наркотиков через закладки, сообщает пресс-служба МВД РК.
При обыске по месту жительства подозреваемых изъят сверток с наркотиками, а 29 свертков фигурантки спрятали в разных частях города.
Установлено, что изъятое вещество является наркотиком а-PVP, который содержит около 300 доз.
Выяснилось, что девушки в ноябре 2023 года приехали в Атырау для работы по закладе синтетических наркотиков с помощью интернета.
Подозреваемые содержатся под стражей. Начато досудебное расследование.
Ранее в Алматы ликвидировали крупную нарколабораторию по производству психотропных веществ.
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25.01.2024, 15:02 5391
Каждый шестой ребенок в Казахстане является свидетелем насилия в семье
Миллион детей, являясь свидетелями насилия, испытывают тот же страх и ужас, что и его родители
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Алматы. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - Каждая третья семья в Казахстане сталкивается с проблемой бытового насилия, сообщила на брифинге председатель правления объединения юридических лиц "Союз кризисных центров" Зульфия Байсакова.
По словам Зульфии Байсаковой, проблема бытового насилия в стране полностью не решается по причине того, что закон о профилактике бытового насилия и профилактическая работа не на должном уровне.
Практически в каждой третьей семье Казахстана наблюдается один из видов насилия - это физическое, либо психологическое, экономическое, или сексуальное. Каждый шестой ребенок в стране, мы проводили исследование, является свидетелем насилия. То есть 1 млн детей, являясь свидетелями насилия, испытывают тот же страх и ужас, что и его родители. И, к сожалению, у нас на сегодняшний день не разработаны программы по их реабилитации", - рассказала эксперт.
По ее словам, важной проблемой остается развитие кризисных центров, которых в стране не достаточно.
По этому вопросу по стране закрыто всего 15 процентов потребности. Поэтому стоит остро вопрос о необходимости развития кризисных центров по всему Казахстану, и в частности в сельской местности. На наш взгляд, очень важно развивать программы по работе с агрессором, потому что кризисные центры оказывают помощь жертве бытового насилия, а женщина выходит на новый уровень понимания той проблемы, с которой она сталкивается. Ей оказывается всеобъемлющая помощь, после чего она готова вернуться в семью. Но возвращаясь, она видит того же агрессора с теми же принципами, с теми же установками. Поэтому работа по изменению его поведения является актуальной, что и делает сегодня Союз кризисных центров вместе с другими организациями в Казахстане", - добавила Байсакова.
В Алматы функционирует кризисный центр "Жан-Сая", оказывающий помощь жертвам бытового насилия. Как рассказала юрист центра Гулшара Сапарова, в 2023 году в центре нашли поддержку 1980 человек, в 2022 году помощь была оказана 1708 людям.
На основе приведенных цифр и анализа работы центра, а также поступивших звонков на телефон доверия было выявлено несколько потребностей. Одной из них является криминализация домашнего насилия, совершенного в отношении членов семьи и близких, в целях выполнения международных обязательств Республики Казахстан и в качестве члена ООН. Это означает введение в Уголовный кодекс РК отдельной статьи "Домашнее насилие". Оно должно быть в числе статей публичного обвинения", - рассказала Сапарова.
Как подчеркнула спикер, до 2017 года статьи УК РК "Избиение" или "Незначительное телесное повреждение" являлись преступлениями частного обвинения, то есть, если потерпевший не обратится с заявлением, дело не будет возбуждено. Даже если будет возбуждено уголовное дело, оно будет прекращено в случае примирения сторон или же если ущерб будет устранен.
В случаях публичного обвинения уголовное преследование возбуждается следователем или прокурором от имени государства, согласия и инициативы потерпевшей стороны не требуется, примирение не предполагается.
Если у правоохранительных органов есть подозрения, что число обвиняемых будет увеличиваться, то мы рекомендуем использовать обязательные общественные работы, признанные в международной практике и установленные статьей 24 Конституции Республики Казахстан. Кроме того, агрессор обязуется пройти коррекционную программу. Это также гарантирует безопасность потерпевшего со стороны государства", - озвучила юрист.
Учитывая печальную статистику и актуальность проблемы, в кризисном центре поделились рекомендациями по предотвращению бытового насилия:
- обязательно звоните по телефонам 102, 112;
- можно позвонить по телефону доверия 150, мобильному телефону 8 771 450 3 450 или написать в приложении WhatsApp в случае угрозы. Специалисты дают очные и заочные консультации (для этого нужно записаться заранее);
- при приезде сотрудников правоохранительных органов следует рассказать о случившемся подробно, не скрывая деталей. Запомните или запишите имена сотрудников;
- если вам некуда идти, то обратиться за помощью в кризисный центр.
Напомним, в Казахстане в прошлом году от семейно-бытового насилия погибло 69 женщин и 7 детей.
Руководитель фонда "НеМолчи" Дина Смаилова в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today заявила, что преступлений в отношении женщин стало больше, при этом они стали более шокирующими и жестокими.
Одно из самых резонансных преступлений произошло в ноябре 2023 года. Бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев до смерти избил свою супругу в собственном ресторане. Он был задержан по делу об убийстве. Президент поручил МВД держать дело об убийстве Салтанат Нукеновой на особом контроле.
В этом году суд Алматы назначил 10 суток ареста сыну депутата Даулета Турлыханова - певцу Рахату Турлыханову за повторное избиение жены. В октябре прошлого года Турлыханов уже обвинялся в избиении супруги.
25.01.2024, 14:09 8316
В соцсетях распространяется информация о готовящемся теракте в школах Актобе
Начато досудебное расследование за заведомо ложное сообщение об акте терроризма
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Актобе. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - В социальных сетях распространяется информация о готовящемся теракте в школах Актобе, сообщили в департаменте полиции Актюбинской области.
В целях обеспечения безопасности близ учебных заведений увеличены наряды полиции, также усилено видеонаблюдение.
По данному факту департаментом полиции начато досудебное расследование за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.
Полиция пытается установлению лиц, распространивших данную информацию.
Подозреваемые в ближайшее время будут установлены и привлечены к ответственности согласно законодательству страны. Просим граждан не поддаваться на провокации", - добавили в областном ДП.
25.01.2024, 10:31 13106
КНБ провел спецоперации по задержанию религиозных радикалов
Фото: КНБ РК
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Алматы. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - 20 и 24 января 2024 года КНБ РК при содействии органов прокуратуры и полиции в Астане, Шымкенте и Актюбинской области проведены спецоперации по пресечению деятельности религиозных радикалов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Оперативниками задержаны и взяты под стражу три лица, подозреваемые в пропаганде и финансировании терроризма. Начато досудебное расследование по части 2 статьи 256 (Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма) и части 1 статьи 258 (Финансирование террористической или экстремистской деятельности и иное пособничество терроризму либо экстремизму) Уголовного кодекса РК", - говорится в сообщении.
В настоящее время проводятся оперативные и следственные мероприятия для установления всех обстоятельств данных дел. Иная информация не подлежит разглашению.
24.01.2024, 19:14 35401
В СКО чиновник покончил с собой после допроса
Погибший участвовал в расследовании в качестве свидетеля
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Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе брифинга в среду, 24 января, официальный представитель Антикора Арман Тлеукенов рассказал о случае суицида чиновника в СКО.
Погибший участвовал в досудебном расследовании в отношении руководителя образования региона в качестве свидетеля.
Мы озвучили информацию о том, что в СКО у нас проводится досудебное расследование в отношении руководителя отдела образования. Как раз появилась информация о том, что его подчиненный присутствовал на допросе в департаменте антикоррупционной службы и позже совершил суицид. Дело в том, что в деле он действительно участвовал, но участвовал в качестве свидетеля. Оказывал всяческое содействие следствию. Меры процессуального принуждения к нему не применились, и он свободно передвигался по территории области. На данный момент полиция проводит досудебное расследование по факту доведения до самоубийства по статье 105 УК РК", - рассказал Арман Тлеукенов.
24.01.2024, 14:49 39571
Генпрокуратура намерена опротестовать решение суда об оправдании экс-главы ДЧС Алматы
Фото: Depositphotos
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Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - Официальный представитель Антикоррупционной службы Арман Тлеукенов сообщил, что Антикор не согласен с решением суда оправдать бывшего начальница ДЧС Алматы Руслана Касыбаева, осужденного за злоупотребление властью.
В ходе еженедельного брифинга в Антикоре Арман Тлеукенов напомнил, что экс-глава ДЧС Алматы Руслан Касыбаев ранее привлекался к уголовной ответственности за злоупотребление властью, но суд его оправдал.
Мы с этой позицией не согласны. Сейчас Генеральная прокуратура готовит протест", - заявил представитель Антикора.
Об оправдании Касыбаева ранее сообщил руководитель общественного объединения "Әділдік жолы" Дидар Смагулов.
Напомним, бывший глава ДЧС Алматы Руслан Касыбаев в сентябре прошлого года был приговорен к трем годам лишения свободы. Он незаконно оплатил подрядной организации полную стоимость за фактически не выполненные объемы работ и без положительного заключения технадзора принял в эксплуатацию одну из пожарных частей города.
24.01.2024, 14:24 40566
Должностные лица одной из больниц Жамбылской области подозреваются в хищении 758 млн тенге
Задержаны заместитель главврача и бывший главный бухгалтер больницы
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Тараз. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель главного врача и бывший главный бухгалтер городской многопрофильной больницы в Жамбылской области подозреваются в хищении 758 млн тенге, сообщил официальный представитель Антикоррупционной службы Арман Тлеукенов.
Областной департамент Антикоррупционной службы проводит досудебное расследование по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере в отношении должностных лиц городской многопрофильной больницы.
По словам Армана Тлеукенова, сумма ущерба составляет более 758 млн тенге.
По подозрению в данном преступлении задержаны и помещены под стражу заместитель главного врача медучереждения и бывший главный бухгалтер.
Напомним, бухгалтера одной из алматинских школ подозревают в хищении более 57 млн тенге.
23.01.2024, 20:48 64521
В Кульсары убили школьника
Фото: Polisia.kz
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Атырау. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - 19 января около 03.05 в Кульсары произошла групповая драка, сообщает ATYRAU ONLINE.
Все участники задержаны. Еще трое были доставлены в больницу с различными телесными повреждениями. 16-летний подросток скончался в реанимации", - сообщили в департаменте полиции Атырауской области.
23- и 17-летние подозреваемые были арестованы. Начато досудебное расследование, назначена судебно-медицинская экспертиза.
В последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70.64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
В мае прошлого года в результате массовой драки в Алматы пострадали несколько молодых людей, которые заступились за девушку. Один из пострадавших получил сильное сотрясение мозга, ему грозит потеря зрения. Судебная экспертиза подтвердила тяжкие телесные повреждения.
Инцидент с нападением толпы на молодых людей вызвал большой общественный резонанс.
В начале июля прошлого года в соцсетях появился видеоролик, на котором запечатлено нападение на мужчину с ребенком на руках в одном из торговых центров столицы. Стало известно, что напавший на мужчину с ребенком - профессиональный казахстанский боксер. По данному факту было начато досудебное расследование по статье 293 УК РК (Хулиганство).
Одной из причин разгула такой жестокости можно назвать попустительство правоохранительных органов.
23.01.2024, 11:50 73481
Крупнейшую в Казахстане нарколабораторию ликвидировали в Алматы
Фото: КНБ РК
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Алматы. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы ликвидирована крупная нарколаборатория по производству психотропных веществ, сообщает Комитет национальной безопасности РК.
Из незаконного оборота изъята рекордная партия синтетических наркотиков.
18 января 2024 года в г.Алматы в арендованном частном доме с поличным в процессе изготовления психотропных веществ задержан организатор нарколаборатории, гражданин Казахстана, 1997 года рождения. В ходе обыска изъято свыше 200 кг готовой продукции - наркотика "мефедрон" и 100 литров сырья. Такой вес готовых наркотических средств дает основания полагать, что данная лаборатория была крупнейшей в стране", - рассказали в КНБ.
Объем изъятого мефедрона эквивалентен примерно 610 тысячам разовых доз. Наркотики предназначались для сбыта на территории Казахстана.
Задержанный арестован, в отношении него проводится досудебное расследование по статье 297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере". Ему грозит лишение свободы сроком от 6 до 12 лет.
Ранее в Алматинской области ликвидировали 3 нарколаборатории. Изъято более 130 кг готовых к употреблению наркотиков.
Также КНБ задержал двух иностранцев за организацию нарколаборатории в Алматы.
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