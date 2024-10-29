28.10.2024, 17:10 13486
В Атырауской области собаку заживо сожгли: суд вынес живодерам приговор
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Атырау. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Атырауской области вынес приговор двоим живодерам по делу о жестоком обращении с животным, сообщает пресс-служба суда.
Подсудимые признаны виновными по пункту 2 части 3 статьи 316 УК (Жестокое обращение с животным). С учетом смягчающих обстоятельств - чистосердечного раскаяния, молодости и отсутствия судимости, а также отсутствия отягчающих обстоятельств им назначено наказание - ограничение свободы на 6 месяцев", - проинформировали в суде.
Подчеркивается, что приговор суда еще не вступил в законную силу.
Летом 2024-го подсудимые по предварительному сговору поймали на улице собаку, привязали ее к столбу. Один из них облил ее бензином и поджег, а другой - несколько раз ударил животное железкой, что привело к его смерти", - добавили в пресс-службе.
Напомним, с 1 марта 2022 года в стране действует закон "Об ответственном обращении с животными", который предусматривает персональную ответственность владельцев за жизнь, здоровье и благополучие животных, защиту их от жестокого обращения, воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к ним.
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28.10.2024, 17:19 12856
Обещала смягчить приговор Бишимбаеву: жительницу Астаны осудили на 10 лет
Фото: Depositphotos
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Астана. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Жительницу Астаны, которая обещала смягчить приговор Куандыку Бишимбаеву за 100 млн тенге, осудили на 10 лет лишения свободы, сообщает специализированный межрайонный суд по уголовным делам столицы.
Приговором суда судом присяжных заседателей Г. признана виновной в совершении уголовных правонарушений (...) и осуждена по совокупности преступлений к 10 годам лишения свободы", - проинформировали в суде.
Подчеркивается, что приговор суда еще не вступил в законную силу.
В мае 2024 года Г. c целью завладения денежными средствами Н. в особо крупном размере, пришла к ней домой и сообщила, что необходимо передать ей 100 млн тенге, якобы для дальнейшей передачи их в качестве взятки апелляционной инстанции для смягчения приговора в отношении ее сына Б. Далее, в тот же день к вечеру она прибыла к Н., и в ходе очередной беседы, продолжая подстрекать последнюю к дачи взятки апелляционной инстанции, под предлогом передачи их должностным лицам, не намереваясь этого делать, завладела ее денежными средствами в сумме 100 млн тенге. Однако действия подсудимой по хищению денежных средств Н. путем обмана не доведены до конца по не зависящим от нее обстоятельствам, в связи с изобличением ее преступных действий сотрудниками Антикоррупционной службы", - добавили в суде.
Напомним, в июне стало известно, что жительница города Астаны обещала смягчить приговор бывшему министру нацэкономики Казахстана Куандыку Бишимбаеву за 100 млн тенге.
Позже в Антикоре сообщили, она подозревается в покушении на мошенничество в особо крупном размере.
Ранее экс-министр Бишимбаев получил 24 года тюрьмы за убийство с особой жестокостью и истязания своей гражданской супруги.
28.10.2024, 16:25 14756
Жителя Карагандинской области осудили на 14 лет за убийство экс-супруги
Приговор еще не вступил в законную силу
Фото: Depositphotos
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Караганда. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Жителя Карагандинской области осудили на 14 лет лишения свободы за убийство экс-супруги, сообщает пресс-служба специализированного межрайонного уголовного суда Карагандинской области.
Приговором суда Т. признан виновным в совершении убийства, и ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Обстоятельством, отягчающим уголовную ответственность и наказание осужденного, суд признал совершение им преступления в состоянии алкогольного опьянения. Смягчающих обстоятельств по делу не установлено", - проинформировали в суде.
Кроме того, в счет компенсации морального вреда с осужденного в пользу потерпевшей взыскано 20 млн тенге.
Подчеркивается, что приговор еще не вступил в законную силу.
В суде было было установлено, что в апреле 2024 года в Караганде между подсудимым и его бывшей супругой возник словесный конфликт.
В этот же день около 20.00 Т., будучи в состоянии алкогольного опьянения, взял кухонный нож, умышленно нанес Г. (экс-супруга подсудимого. - Прим. ред.) три ножевых удара, после чего сбежал с места преступления. От полученных ранений потерпевшая Г. скончалась в многопрофильной больнице имени профессора Макажанова", - добавили в пресс-службе.
Ранее суд Мангистауской области приговорил к 15 годам лишения свободы жителя Мангистау за покушение на убийство супруги.
28.10.2024, 14:48 16776
Сотни килограммов наркотиков и транснациональные каналы поставки: ОДКБ провела масштабную антинаркотическую операцию
Изъято более 590 кг наркотических средств и психотропных веществ
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Душанбе. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Организация Договора о коллективной безопасности провела субрегиональную антинаркотическую операцию "Канал-Авангард", сообщает пресс-служба ОДКБ.
Целью операции являлись:
- пресечение каналов поступления наркотиков, их прекурсоров и аналогов, новых психоактивных и сильнодействующих веществ в регион ответственности ОДКБ;
- нейтрализация международных транснациональных наркогруппировок, а также ликвидации подпольного наркопроизводства и подрыва экономических основ наркобизнеса, в т.ч. легализации наркодоходов.
В операции приняли участие правоохранительные структуры, пограничные и таможенные органы, службы государственной безопасности, подразделения финансовых разведок государств - членов ОДКБ, а также наблюдатели из Китая, Ирана, ШОС, УНП ООН, ЕАГ, СНГ.
Международный координационный штаб по управлению операцией был развернут в Душанбе.
В операции было задействовано около 24 тыс. сотрудников компетентных органов, кинологические расчеты, беспилотные летательные аппараты, специальная и досмотровая техника.
За период проведения операции, по информации уполномоченных национальных органов, из незаконного оборота на территории государств - членов ОДКБ изъято более 590 кг наркотических средств и психотропных веществ, в том числе мефедрона - более 111 кг, α-PVP - 10 кг, марихуаны - 31 кг, гашиша - 511 кг, героина - 4 кг, а также более 21 кг сильнодействующих веществ", - говорится в сообщении.
Выявлено 683 наркопреступления, ликвидировано 7 нарколабораторий.
Задержано 569 лиц за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том числе 16 находившихся в розыске. Выявлено 672 интернет-сайта с информацией о наркотиках. У правонарушителей изъято 34 единицы огнестрельного оружия, 1457 штук ¬ боеприпасов различного калибра", - уточнили в организации.
Там уточнили, что впервые в работе штаба объединились делегаты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. В качестве наблюдателя в совместной работе принял участие представитель финансовой разведки Ирана.
Подразделения финансовой разведки выявили свыше 16 тыс. подозрительных финансовых операций с участием более 200 лиц, предположительно причастных к незаконному обороту наркотиков.
Общая сумма выявленных операций превышает 6 млрд руб., большая часть которых связана с транзитом денежных средств, внесением и снятием наличных, использованием "дроповых" банковских карт и криптовалютными транзакциями. Финансовыми разведками Казахстана и Таджикистана приостановлено движение денежных средств по 31 счету фигурантов на сумму около 2 млн рублей", - рассказали в ОДКБ.
Также компетентные органы вскрыли ряд международных контролируемых поставок и разоблачили несколько транснациональных организованных преступных сообществ.
Наблюдатели из Ирана и Китая проинформировали членов Международного координационного штаба о фактах изъятий на своей территории, в период проведения операции, в формате ОДКБ крупных партий подконтрольных препаратов.
28.10.2024, 12:18 18966
Убийство подростка в Талгаре: уголовное дело возбудили по пяти статьям
Фото: news.ivest.kz
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Алматы. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр внутренних дел Ержан Саденов в ответе на депутатский запрос рассказал по каким статьям ведется уголовное расследование убийства в Талгаре 16-летнего подростка Шерзата Полата.
По данным министра МВД, уголовные дела возбудили по пяти статьям УК РК:
- статья 99 УК РК "Убийство";
- статья 293 "Причинение вреда";
- статья 115 "Угроза";
- статья 432 "Укрывательство преступления";
- статья 434 "Недонесение о преступлении".
В настоящее время по подозрению в умышленном убийстве арестованы 8 человек, еще трое задержаны по подозрению в недонесении о преступлении.
Расследование продолжается. Проверяется причастность других лиц, находившихся на месте преступления. Их действиям будет дана юридическая оценка", - сообщил министр в ответе на депзапрос.
Напомним, в начале октября в Талгаре произошло убийство 16-летнего парня. Случай вызвал широкий общественный резонанс. Спустя несколько дней сгорел дом семьи убитого. На месте пожара были обнаружены канистра и перчатки. По версии следствия, пожар начался снаружи дома.
Для охраны общественного порядка в Талгаре привлекли военных Нацгвардии.
На сегодняшний день заведены уголовные дела по фактам убийства, хулиганства, недонесении о преступлении, угрозах. Также полиция расследует "слив" в соцсети видео конфликта в Талгаре. Задержаны 11 подозреваемых, среди них есть ранее судимые.
Прокуратура будет ходатайствовать об открытом судебном процессе (в онлайн режиме) над убийцами парня.
После случившегося ряд должностных лиц лишились своих постов. Среди них зампрокурора Алматинской области и прокурор Талгарского района, аким Талгара, руководитель аппарата акима Талгарского района, а также ряд руководителей областного ДП.
28.10.2024, 11:06 20511
В Алматы два человека задержаны за распространение рекламы наркотиков
Фото: МВД
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Алматы. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы задержаны лица, размещавшие листовки с рекламой наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города Алматы.
Пресечена незаконная деятельность двух лиц, расклеивавших листовки с объявлением: "Работа для всех от 50 000 рублей, подработка, свободный график, высокая оплата". При себе указанные лица имели более 300 листовок с изображением QR-кода, при переходе по которому идет отсылка в телеграм-канал реализации наркотических средств", - проинформировали в ведомстве.
По начатому досудебному расследованию по статье 299-1 Уголовного кодекса Республики Казахстан, предусматривающей санкцию до шести лет лишения свободы, проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия.
Прокуратура города призывает граждан не идти на поводу сомнительных работодателей, предлагающих легкие способы обогащения и высокие заработки, а напротив, при обнаружении подобных фактов незамедлительно сообщать в правоохранительные органы", - отметили в пресс-службе.
28.10.2024, 09:11 22806
В Казахстане ликвидировали четыре нарколаборатории
Фото: скриншот с видео Polisia.kz
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Астана. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерством внутренних дел РК усиливаются меры по противодействию наркопреступности, сообщает Polisia.kz.
За три дня сотрудниками полиции пресечена деятельность четырех нарколаборатории, где задержано шесть человек, среди которых двое иностранцев. Также выявлено 66 наркоправонарушений, из них 13 фактов сбыта и девять фактов незаконного хранения", - сказал заместитель председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияр Мейрхан.
Он сообщил, из незаконного оборота изъято более 35 кг наркотиков, из которых 24 кг "синтетики" и 11 кг марихуаны.
За наркопреступления задержаны 13 лиц и все они водворены в изолятор временного содержания. Работа в данном направлении продолжается", - отметил Данияр Мейрхан.
27.10.2024, 17:53 35941
В Зеренде вандалы расписали помадой памятник воинам Великой Отечественной войны
Фото: кадр видео
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Кокшетау. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Зеренде вандалы разбили и расписали помадой памятник воинам Великой Отечественной войны, сообщает sinegor.kz.
Увидев это, мы потеряли дар речи. В голове не укладывается, как можно было сотворить такое! Стыд, боль и разочарование. Это малая часть эмоций, которые испытываешь после просмотра данного видео", - говорится в подписи к ролику.
В департаменте полиции Акмолинской области сообщили, что по данному факту начато расследование.
В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются лица, совершившие данное преступление", - сообщили в ведомстве.
Напомним, в начале 2023 года в Казахстане ужесточена ответственность за экологические нарушения и вандализм. В прошлом году в стране официально зарегистрировано более одной тысячи фактов вандализма. Депутаты предложили увеличить штрафы за вандализм.
Как сообщалось ранее, в Мангистауской области чиновник-вандал выбил отверткой надпись на скале в ущелье Ыбыкты Сай.
В 2021 году вандалы испортили стены пещеры на Скальной тропе в Актау. Близ Алматы, на территории сакских курганов, устроили свалку. Также сообщалось, что вандалы разрисовали Капшагайские скалы в Алматинской области.
В апреле этого года казахстанские общественники забили тревогу из-за намеренного уничтожения исторического памятника петроглифов в Талдыкоргане. Депутат мажилиса Сергей Пономарев прокомментировал ситуацию журналисту Kazakhstan Today.
Ранее сообщалось, что в районе уникальных меловых гор в Актюбинской области собираются искать нефть. Уникальный природный памятник называют музеем под открытым небом из-за множества меловых скульптур, которые сделали ветер и время.
Депутаты также сообщали о продаже уникальных каменных шаров из долины Торыш.
26.10.2024, 21:31 48426
На 6 миллионов тенге обманули мошенники пенсионерок в Кокшетау
Неизвестные абоненты представились сотрудниками правоохранительных органов и сообщили, что их внучки попали в ДТП
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Кокшетау. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Двух дропперов, обманувших пенсионерок на 6 миллионов тенге, задержали полицейские в Кокшетау, сообщает Polisia.kz.
Сразу три жительницы Кокшетау стали жертвами телефонных мошенников. 22 и 23 октября на телефоны пенсионерок поступили звонки с одной и той же информацией. Неизвестные абоненты представились сотрудниками правоохранительных органов и сообщили, что их внучки попали в ДТП. Мошенники предложили решить вопрос с помощью денег, и обманом выманили у пенсионерок последние сбережения", - рассказали в полиции.
Деньги у пенсионерок забрали два 18-летних курьера, приехавшие в Кокшетау из южной столицы.
По словам молодых людей, легкий заработок им предложили в Telegram. Понимая, что включает в себя работа курьера, молодые люди согласились и по указанию кураторов прибыли в Кокшетау. За два дня они успели обойти три адреса и забрать деньги у испуганных пенсионерок. Полученные наличные они перевели на указанные работодателем счета.
По всем трем фактам ведется досудебное расследование. Молодые люди задержаны и дают показания. Проводятся необходимые следственные действия.
Ранее несовершеннолетний мошенник обманул казахстанцев на 11 млн тенге.
Ранее несовершеннолетний мошенник обманул казахстанцев на 11 млн тенге.
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В Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. На сегодняшний день онлайн-кредитование является не только удобным благом цифровизации, но и распространенным способом мошенников для обмана и грабежа граждан. Считаете ли вы, что в Казахстане необходимо запретить онлайн-кредитование и микрозаймы МФО под сумасшедшие проценты?