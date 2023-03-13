В Атырауской области вынесен приговор по делу о перестрелке в Сагизе

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Атырау. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области с участием коллегии присяжных заседателей завершено рассмотрение уголовного дела в отношении 21 подсудимого по делу о массовой драке и перестрелке со смертельным исходом в селе Сагиз Кызылкогинского района.





Судом установлено, что 30 октября 2021 года около 19 часов неподалеку от Сагиза между потерпевшими и подсудимыми "на почве неприязненных отношений" произошла драка, переросшая в перестрелку, информирует azh.kz





В ходе драки подсудимый У. нанес ножевые ранения потерпевшим Е. и К., а подсудимый С. ударил Е. трубой по голове (…) В этот момент подсудимый Т., который стоял возле автомашины свидетеля Ш., несколько раз выстрелил в воздух из охотничьего ружья. Далее подсудимый Б. выстрелил из охотничьего ружья в толпу людей, а также дважды выстрелил в потерпевшего К., нанеся ему смертельные ранения. После этого подсудимые К. и Б. скрылись с места преступления. Потерпевшие Е., А., И., Б., Т. получили огнестрельные дробовые ранения различной степени тяжести", - сообщает пресс-служба суда.





Подсудимые свою вину не признали, но их вина была полностью доказана показаниями потерпевших, свидетелей, заключениями экспертиз, протоколом осмотра места происшествия и вещественными доказательствами.





Вердиктом суда с участием присяжных заседателей подсудимому Б. назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы, подсудимому Т. - 5 лет лишения свободы, подсудимому У. - 11 лет и 3 месяца лишения свободы. Подсудимый С. признан виновным по пункту 4 части 2 статьи 107 УК (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору), но согласно закону РК "Об амнистии" освобожден от уголовной ответственности.



