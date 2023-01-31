В Бурабае юрист казино предложил взятку сотруднику прокуратуры

Всего по указанному факту полицейскими ликвидировано две действующие лаборатории, одна полностью подготовленная к производству лаборатория, и склад с прекурсорами

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Алматы. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы ликвидированы нарколаборатории, организованные гражданами Украины. Изъято 84 кг "синтетики" и порядка двух тонн прекурсоров.





В конце прошлого года ДПН МВД и наркополицейскими департамента полиции Алматинской области были задержаны граждане Украины, организовавшие производство синтетических наркотиков. Тогда в первые же сутки установлено местонахождение двух подпольных производств, расположенных в разных населенных пунктах близ города Алматы, рассказал замначальника ДПН Алматы Бахытжан Амирханов.





В ходе досудебного расследования установлен дом, где преступники также планировали наладить синтез наркотиков. Дом полностью подготовлен для производства: стены и пол были обложены кафелем, установлена принудительная вентиляция, по периметру вывешены стеллажи для просушки, одна из комнат обшита фольгированным материалом. Оборудованы морозильные камеры для хранения прекурсоров - химических веществ, из которых производятся наркотики, смонтирован химический реактор, который за один цикл производит до 50 кг смертоносного вещества", - информирует Polisia.kz .









Установлен склад прекурсоров, под который преступники оборудовали гараж в частном секторе города Алматы. Там полицейскими изъято 22 емкости с химикатами, приготовленными для перевозки в нарколабораторию, общим объемом 700 литров.





Как отметили в полиции, масштаб организованного производства позволял производить до 100 кг наркотиков каждые две недели.





В настоящее время оперативно-следственные мероприятия продолжаются. Всего по указанному факту полицейскими ликвидировано две действующие лаборатории, одна полностью подготовленная к производству лаборатория, и склад с прекурсорами.





Изъято 84 кг "синтетики" и порядка двух тонн прекурсоров.





В отношении задержанных лиц возбуждены уголовные дела по статьям 262 УК РК "Создание и руководство организованной группой, а равно участие в ней" и 297 УК РК "Сбыт наркотических средств в особо крупном размере, совершенный преступной группой", санкция которых предусматривает лишение свободы до 20 лет с конфискацией имущества. Все подозреваемые находятся под стражей.



