30.01.2023, 17:48 22116
В Бурабае юрист казино предложил взятку сотруднику прокуратуры
Начато досудебное расследование
Фото: Depositphotos
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Кокшетау. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом Антикоррупционной службы по Акмолинской области совместно с департаментом внутренних расследований Генеральной прокуратуры 26 января пресечена преступная деятельность юриста казино Cash Ville, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.
В ходе прокурорской проверки представитель казино предложил взятку сотруднику прокуратуры. В результате проведенной оперативной комбинации задокументирован факт дачи взятки в размере $20 тысяч сотруднику надзорного органа, имитировавшему преступную деятельность", - проинформировали в пресс-службе.
Начато досудебное расследование по части 2 статьи 367 Уголовного кодекса (Дача взятки).
28 января 2023 года следственным судом города Кокшетау подозреваемому санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца", - добавили в Генеральной прокуратуре.
Ранее сообщалось, что глава Шымкентского филиала КТЖ подозревается в системной коррупции.
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31.01.2023, 10:53 501
До 100 кг наркотиков в две недели производили нарколаборатории, организованные гражданами Украины в Алматы
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Алматы. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы ликвидированы нарколаборатории, организованные гражданами Украины. Изъято 84 кг "синтетики" и порядка двух тонн прекурсоров.
В конце прошлого года ДПН МВД и наркополицейскими департамента полиции Алматинской области были задержаны граждане Украины, организовавшие производство синтетических наркотиков. Тогда в первые же сутки установлено местонахождение двух подпольных производств, расположенных в разных населенных пунктах близ города Алматы, рассказал замначальника ДПН Алматы Бахытжан Амирханов.
В ходе досудебного расследования установлен дом, где преступники также планировали наладить синтез наркотиков. Дом полностью подготовлен для производства: стены и пол были обложены кафелем, установлена принудительная вентиляция, по периметру вывешены стеллажи для просушки, одна из комнат обшита фольгированным материалом. Оборудованы морозильные камеры для хранения прекурсоров - химических веществ, из которых производятся наркотики, смонтирован химический реактор, который за один цикл производит до 50 кг смертоносного вещества", - информирует Polisia.kz.
Установлен склад прекурсоров, под который преступники оборудовали гараж в частном секторе города Алматы. Там полицейскими изъято 22 емкости с химикатами, приготовленными для перевозки в нарколабораторию, общим объемом 700 литров.
Как отметили в полиции, масштаб организованного производства позволял производить до 100 кг наркотиков каждые две недели.
В настоящее время оперативно-следственные мероприятия продолжаются. Всего по указанному факту полицейскими ликвидировано две действующие лаборатории, одна полностью подготовленная к производству лаборатория, и склад с прекурсорами.
Изъято 84 кг "синтетики" и порядка двух тонн прекурсоров.
В отношении задержанных лиц возбуждены уголовные дела по статьям 262 УК РК "Создание и руководство организованной группой, а равно участие в ней" и 297 УК РК "Сбыт наркотических средств в особо крупном размере, совершенный преступной группой", санкция которых предусматривает лишение свободы до 20 лет с конфискацией имущества. Все подозреваемые находятся под стражей.
Напомним, полицейские пресекли создание крупной нарколаборатории в Алматинской области.
31.01.2023, 09:29 3216
Задержан житель Актобе, занимающийся сбытом наркотиков в особо крупных размерах
Фото: Polisia.kz
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Актобе. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Досудебное расследование по фактам хранения и сбыта в особо крупном размере наркотических средств и психотропных веществ проводится департаментом АФМ по Актюбинской области совместно с областной прокуратурой.
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных с использованием инструментов глубокой аналитики, установлен житель Актобе, занимающийся сбытом различных видов наркотиков в особо крупных размерах, в том числе синтетических. После проведения необходимых следственных действий он был задержан с поличным, а по местам его проживания были проведены обыски, где обнаружены и изъяты синтетический наркотик Alfa-PVP, кокаин и наркотические средства каннобиноидной группы", - сообщили в пресс-службе АФМ.
Расследование по данному факту продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
По данным АФМ, за 2022 год изобличено 22 интернет-магазина по продаже наркотиков, общий оборот которых составил 4,6 млрд тенге и свыше 27 тысяч покупателей.
30.01.2023, 15:40 24701
Масштабное производство наркотиков пытались организовать в Алматинской области
На момент задержания территория приобретенного наркодельцами участка была полностью подготовлена к синтезированию новых психоактивных веществ
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Конаев. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейские пресекли создание крупной нарколаборатории в Алматинской области.
Подозрительное строительство близ поселка Междуреченск привлекло внимание полицейских. В ходе наблюдения было установлено, что неизвестные лица оградили каменным забором один гектар земли, завезли оборудование, которое не требуется для сельскохозяйственных нужд, подключили трансформатор к электромагистрали. Затем при перевозке 20 канистр с прекурсорами полицейскими были задержаны два местных жителя", - сообщает Polisia.kz.
По показаниям задержанных, земельный участок бывшей фермы площадью в один гектар был приобретен их подельником за 18 млн тенге. На момент задержания территория была полностью подготовлена к синтезированию новых психоактивных веществ.
Участок был полностью скрыт от посторонних глаз высоким забором, построена времянка для проживания, баня, гараж, оборудованы загоны для домашнего скота, который задержанные собирались держать в качестве прикрытия. Отдельно было построено помещение непосредственно под лабораторию. За железной дверью расположены несколько отсеков, каждый из которых оборудован принудительной вентиляцией и мощными фильтрами. Уже были установлены стеллажи для выпаривания готового наркотика, завезено оборудование", - рассказали в полиции.
Все промышленное оборудование и более 1000 литров прекурсоров, используемых для производства наркотиков, были изъяты.
Возбуждено уголовное дело по статье 296 УК РК (Незаконные изготовление, переработка и перевозка наркотиков в особо крупном размере без цели сбыта). Наркодельцам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Для справки:
Прекурсоры наркотиков, также называемые химическими веществами-прекурсорами или просто прекурсорами, используют при незаконном изготовлении запрещенных наркотиков. Большинство прекурсоров также имеют законное коммерческое применение и легально используются в самых разных промышленных процессах и потребительских товарах, таких как лекарства, ароматизаторы и отдушки.
30.01.2023, 11:41 28996
В Алматинской области несколько недель избивали и насиловали похищенную девушку
Фото: Depositphotos
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Конаев. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области 9 января украли девушку якобы для замужества. 28 января она сбежала, все эти дни ее избивали, унижали, насиловали, сообщила правозащитница Дина Тансари.
29 января в 01.00. Написала заявление с мамой, до сих пор не назначили экспертизы… Здесь несколько составов тяжких преступлений, похищение человека, незаконное удержание, изнасилование. Девушке 21 год, не моется, ждет, когда полиция направит на СМЭ", - написала Тансари на совей странице в Facebook.
В комментариях к публикации глава департамента полиции Алматинской области Бауржан Аленов сообщил, что обращение о преступлении против половой неприкосновенности зарегистрировано в ЕРДР ОП Уйгурского района и начато производство досудебного расследования.
В настоящее время на основании поручения следователя ОП Уйгурского района сотрудниками УП Талгарского района проводятся следственные мероприятия. Ход расследования взят под мой контроль", - добавил начальник ДП.
Ранее сообщалось: полиция расследует факт группового изнасилования на рынке в Туркестане.
29.01.2023, 11:25 67516
В Жетысуской области узбекистанец обвинил полицейских в продаже в рабство
Фото: Depositphotos
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Талдыкорган. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Жетысуской области 38-летний гражданин Узбекистана обвинил полицейских в продаже в рабство.
В инстаграм-паблике "Талдыкорганец" появилось видеообращение гражданина Узбекистана к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. По словам мужчины, он проживает в Каратальском районе Жетысуской области.
Житель Каратальского района утверждает, что его полицейские продали за 6 баранов и 200 тысяч тенге", - говориться в описании под видео.
В департаменте полиции области Жетісу сообщили, что автор видеообращения, оказавшийся 38-летним иностранным гражданином, разыскан и опрошен.
По указанному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 4 статьи 362 УК РК (Превышение власти или должностных полномочий). Досудебное расследование находится в производстве управления собственной безопасности", - проинформировали в департаменте.
Подчеркивается, что расследование по факту взято на особый контроль руководством областного департамента полиции.
Напомним, 4 из 5 казахстанцев, находящихся в рабстве, эксплуатируются в самом Казахстане.
28.01.2023, 20:22 84441
На границе Казахстана и Узбекистана у иностранца изъяли героин и психотропные вещества
У гражданина Узбекистана изъяли психотропное вещество весом свыше 0,2 грамма и героин весом около 0,04 грамма
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Туркестан. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Сарыагашский районный отдел полиции в Туркестанской области поступило сообщение от Пограничной службы КНБ РК по факту попытки перевозки наркотиков, сообщает пресс-служба МВД РК.
На пропускном пункте "Жибек жолы" пограничный наряд с использованием служебной собаки задержал гражданина Узбекистана. При проверке мужчина признался, что у него в кармане находится около 2 граммов синтетического наркотического вещества.
В ходе обыска полицейские обнаружили у подозреваемого в кармане куртки два пакета с содержимым, похожим на наркотик. Согласно заключению экспертизы, в пакетах находились психотропное вещество весом свыше 0,2 грамма и героин весом около 0,04 грамма.
В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 286, часть 2, УК РК (Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено).
Подозреваемый арестован. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
28.01.2023, 09:44 105931
Антикор задержал ряд чиновников Комитета лесного хозяйства и животного мира
Фото: Polisia.kz
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Шымкент. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционной службой Шымкента проводится досудебное расследование в отношении генерального директора РГП "Сайрам-Угамский государственный национальный природный парк" Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭПР, ряда его подчиненных, а также руководителя управления бухгалтерского учета и бюджетного планирования комитета по подозрению в похищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, даче и получении взяток, сообщает пресс-служба Антикора.
В настоящее время должностные лица задержаны и водворены в изолятор временного содержания.
Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.
27.01.2023, 21:02 122706
Житель Акмолинской области изготавливал наркотик из пищевого мака
Проведенная экспертиза показала, что объем экстракционного опия составил более 2,5 литра
Фото: пресс-служба МВД РК
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Кокшетау. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - 25 января сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности отдела полиции Бурабайского района задержали ранее судимого 38-летнего жителя Щучинска. Он на рабочем месте изготавливал из пищевого мака экстракционный опий и употреблял его внутривенно, сообщает пресс-служба МВД РК.
В ходе обыска подсобного помещения полицейские обнаружили и изъяли посуду для изготовления наркотика, полимерные бутылки с уже приготовленным опием, а также шприцы. По изъятым веществам назначена экспертиза.
Проведенная экспертиза показала, что объем экстракционного опия составил более 2,5 литра.
В отношении задержанного начато досудебное производство по статье 296, часть 3, УК РК (Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере).
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