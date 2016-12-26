В Южном Казахстане задержали трио серийных квартирных воров

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В Южном Казахстане задержали трио серийных квартирных воров26.12.2016
Криминал  13:09

Шымкент. 26 декабря. Kazakhstan Today - В Южно-Казахстанской области задержали троих подозреваемых в совершении серии квартирных краж, сообщила пресс-служба областного ДВД.

"В дежурную часть Ордабасинского РОВД с заявлением о квартирных кражах обратились десятки местных жителей. Так, один из потерпевших сообщил, что в ноябре текущего года неизвестные лица проникли в его дом, где похитили из сейфа деньги в сумме 300 тыс. тенге и музыкальный аппарат, нанеся ущерб на сумму около 500 тыс. тенге", - говорится в сообщении, передает Kazakhstan Today.

С целью раскрытия этих преступлений была создана следственно-оперативная группа из числа опытных полицейских. В итоге сотрудники Ордабасинского РОВД задержали троих подозреваемых, 1994, 1996 и 1997 годов рождения, местных жителей.

Следствие установило, что задержанные причастны к около 10 кражам чужого имущества. Возбуждено уголовное дело по статье 188 УК РК "Кража". Подозреваемые арестованы. Вещественные доказательства изъяты. Проводится досудебное расследование, заключили в пресс-службе.
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