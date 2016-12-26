В Караганде домогавшийся школьницы телефонный педофил арестован на два месяца

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В Караганде домогавшийся школьницы телефонный педофил арестован на два месяца26.12.2016
Криминал  19:32

Караганда. 26 декабря. Kazakhstan Today - Районный Октябрьский суд Караганды выдал санкцию "содержание под стражей" на 2 месяца 56-летнему горожанину, который, по версии следствия, на протяжении года звонил ученице второго класса и говорил непристойности, сообщили в суде.

Судья Бейбут Алибеков принял решение удовлетворить ходатайство следователя департамента внутренних дел, передает Kazakhstan Today.

"Подозреваемый взят под стражу сроком на два месяца. Вопрос о его виновности или невиновности судом не рассматривался, поскольку следствию только предстоит сбор доказательств. В настоящий момент рассматривался вопрос только по санкции. Поскольку статья 124 УК (Развращение малолетней) не предусматривает условного наказания или ограничение свободы, суд принял решение водворить подозреваемого в изолятор", - сообщили в суде.

Напомним, аноним длительное время звонил к второкласснице домой и, представляясь дядей Тимуром, рассказывал о своем сексуальном опыте. Если она бросала трубку, он перезванивал. Когда на звонок отвечали мать или бабушка, педофил бросал трубку.

Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался служащий банка. В настоящий момент проводится досудебное расследование по статье 124 Уголовного кодекса (Развращение малолетнего).
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