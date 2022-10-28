В Караганде задержали несовершеннолетнюю закладчицу

Караганда. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Караганде полицейские задержали 17-летнюю закладчицу, у которой было изъято 20 пакетиков с высушенной марихуаной весом 35,09 грамма, сообщает Polisia.kz.
Задержанная пояснила, что устроилась закладчицей в начале августа, про "работу" она узнала в социальных сетях.
При этом плату за услуги получала на биткойн-кошелек. В данном случае несовершеннолетняя в месте, указанном куратором, должна была взять 20 пакетиков с марихуаной и в последующем разложить их по тайникам", - проинформировали в полиции.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 297 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов).
Ранее сообщалось, что закладчика с крупной партией наркотиков задержали в Кокшетау.