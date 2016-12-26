В Караганде задержали подозреваемого по делу о телефонном педофиле

Караганда. 26 декабря. Kazakhstan Today - Сотрудники департамента внутренних дел Карагандинской области задержали подозреваемого в развращении малолетней, который звонил восьмилетней девочке на домашний телефон и рассказывал о своей сексуальной жизни, передает корреспондент агентства.
Как сообщила мама пострадавшей школьницы, полицейские задержали ее 56-летнего соседа.
"Очень благодарна полицейским, что задержали подозреваемого. Не утверждаю, что это он. Но ошибок быть не должно, потому что полицейские собрали неопровержимые доказательства", - говорит карагандинка.
Свою вину, по словам женщины, задержанный не признает. Он знает девочку лично, поскольку живет в том же подъезде, что и семья ребенка.
По делу проводится досудебное расследование по статье 124 УК РК "Развращение малолетнего", создана специальная следственно-оперативная группа.
Напомним, аноним длительное время звонил к второкласснице домой и рассказывал о своем сексуальном опыте. Если она бросала трубку, он перезванивал. Когда на звонок отвечали мать или бабушка, злоумышленник бросал трубку.
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