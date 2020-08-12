В Карагандинской области полицейские предотвратили кражу на 20 млн тенге

Караганда. 11 августа. Kazakhstan Today -11 августа в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции Михайловского отдела установили группу злоумышленников, объектом пристального внимания которой стала квартира 33-летнего жителя города, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , полицейские разработали операцию по перехвату "домушников". На первом этапе оперативники подкараулили и задержали автомобиль во дворе дома, где расположена квартира потерпевшего. За рулем находился 32-летний соучастник преступления. Далее дождались, когда остальные участники преступления выйдут из подъезда. Когда злоумышленники показались во дворе дома, один из них нес дорожный чемодан.

В момент захвата, бросив чемодан, домушники попытались скрыться, но были задержаны оперативниками.

Как выяснилось, преступники проникли в квартиру потерпевшего и вынесли сейф. В нем находились 11 миллионов тенге и золотые изделия. Сумма ущерба составила 20 миллионов тенге.

В настоящее время проводятся необходимые действия, в результате которых будет принято процессуальное решение.

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