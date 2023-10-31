В Казахстане за неделю изъято 250 кг наркотиков   

Всего с начала года органами внутренних дел изъято 32,5 тонны различных наркотиков, в том числе 62 кг героина и 270 кг синтетических наркотиков

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Астана. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - За неделю спецоперации "Карасора" пресечено 110 наркоправонарушений в Туркестанской, Жамбылской, Карагандинской, Западно-Казахстанской областях, а также в городах Алматы и Астане. Задержано 125 преступников. Изъято 250 кг наркотиков, в том числе 238 кг марихуаны, 2 кг гашиша и 10 кг синтетики, - За неделю спецоперации "Карасора" пресечено 110 наркоправонарушений в Туркестанской, Жамбылской, Карагандинской, Западно-Казахстанской областях, а также в городах Алматы и Астане. Задержано 125 преступников. Изъято 250 кг наркотиков, в том числе 238 кг марихуаны, 2 кг гашиша и 10 кг синтетики, сообщает Polisia.kz.





В частности, по данным МВД, на въезде в Караганду задержана 35-летняя жительница Астаны, в автомашине которой изъято 2,7 кг сильнейшего синтетического наркотика мефедрона. В Шымкенте задержан местный житель, в автомашине которого изъято 3,2 кг мефедрона. В Алматы при обыске салона автомашины Skoda наркоборцами изъято 6 кг гашиша.





Одновременно на автотрассе Западная Европа - Западный Китай остановлена грузовая автомашина Sсаnia, в которой обнаружено более 4 кг марихуаны. По месту жительства одного из задержанных полицией было изъято еще 136 кг этого наркотика.





В Шуском районе Жамбылской области задержан местный житель, у которого изъято 67 кг заготовленной к реализации марихуаны. Как пояснил задержанный, ее перевозку он планировал зимой, ожидая снижения контроля за наркотрафиком из района Шуской долины.





В столице задержан местный житель, у которого при обыске квартиры изъято более 1,5 кг мефедрона. А в Темиртау - 22-летняя закладчица, у которой было изъято 300 свертков с 350 граммами мефедрона.





По всем фактам начаты досудебные производства. За вышеуказанные преступления предусматривается наказание в виде лишения свободы до пятнадцати лет с конфискацией имущества. Всего с начала года органами внутренних дел пресечено 6217 правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков. Изъято 32,5 тонны различных наркотиков, в том числе 5,8 тонн марихуаны, 62 кг героина, 270 кг синтетических наркотиков. Пресечена деятельность 12 организованных преступных групп в сфере наркобизнеса, в том числе трех транснациональных. Задержано 14 лидеров и 52 участника наркогруппировок, в числе которых есть иностранные граждане. Ликвидировано 40 нарколабораторий", - сообщил заместитель начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Саркытбай Кусаинов.







