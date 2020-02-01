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В Костанае мужчина с ножом напал на бывшую жену

31.01.2020, 15:01 5833
В Костанае мужчина с ножом напал на бывшую жену
Фото: megapolisonline.ru
Костанай. 31 января. Kazakhstan Today - В одном из салонов Костаная 30 января мужчина с ножом напал на бывшую жену, передает Kazakhstan Today. 
 

30 января мужчина, 1968 года рождения, с ножом напал на бывшую жену 1980 года рождения. В результате женщина с порезами кистей рук и мужчина с резаными ранами были доставлены в городскую больницу. Мужчина находится в тяжелом состоянии", - сообщает портал Alau.kz

 
Полицией Северного отдела управления полиции Костаная проводится расследование по статье "Покушение на убийство" и "Доведение до самоубийства". 
 

По делу проведены первоначальные следственные мероприятия. Уже установлено, что супруги были разведены в 2013 году. Однако до апреля 2019 года проживали вместе. Воспитывали четверых детей. Затем супруги разъехались, но мужчина продолжал настаивать на совместном проживании. На этой почве у них были конфликты", — сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. 

 
По данному факту проводится расследование.
 

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