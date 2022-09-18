В Костанайской области избили мужчину, обратившегося к Токаеву с жилищным вопросом

КОСТАНАЙ. 17 СЕНТЯБРЯ - Мужчину, который обратился к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву во время его визита в Аулиеколь, избили, подозреваемый задержан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В департаменте полиции подтвердили факт избиения жителя Костанайской области. Подозреваемый установлен. Им оказался безработный житель областного центра.
По факту нанесения телесных повреждений, на которые указывает в соцсетях ТикТок житель Костанайской области, начато административное производство по статье 73-1 КоАП РК "Умышленное причинение легкого вреда здоровью", - говорится в сообщении областного ДП.
По информации издания "Наша газета", обращение пострадавшего к президенту Токаеву было связано с решением квартирного вопроса.
В издании добавили, что подозреваемый "не является сотрудником акимата Костанайской области и никогда им не был".