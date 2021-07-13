В Кызылорде украли деньги из мечети

КЫЗЫЛОРДА. 12 ИЮЛЯ -9 июля в дежурную часть управления полиции Кызылорды обратился имам одной из мечетей, расположенных в центре города, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам заявителя, неизвестные, взломав решетки пластикового окна, проникли в мечеть и похитили деньги из ящика для пожертвований, сообщает Polisia.kz

Полицейские в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемого.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту 3 части 3 статьи 188 Уголовного кодекса РК (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, склад либо транспортное средство), проводятся следственные действия.

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