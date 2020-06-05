Актау. 4 июня. Kazakhstan Today - В Мангистауской области два человека задержаны по подозрению в экстремизме, передает Kazakhstan Today.

В ходе оперативно-профилактических мероприятий в отношении приверженцев деструктивных религиозных течений, был выявлен ряд правонарушений, террористического и экстремистского характера, сообщает Polisia.kz

По факту возбуждения религиозной розни осуждены два человека. Отмечается, что осужденные осуществляли публикации пропагандистских видеороликов экстремистского содержания в сети Интернет.

Кроме этого, выявлены более девяти фактов совершения общеуголовных преступлений лицами, являющимися приверженцами деструктивных религиозных течений.

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