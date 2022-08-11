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В Нур-Султане разоблачили очередную финпирамиду

10.08.2022, 16:06 8321
В Нур-Султане разоблачили очередную финпирамиду
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 10 АВГУСТА - Столичный департамент Агентства по финансовому мониторингу начал досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой MMK Investment, замаскированной под маркетинговую компанию в сфере инвестиций, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Представители подобных компаний обещают высокую ежедневную доходность, заманивая минимальной суммой вложения от 50 долларов, а также привлекая вкладчиков дополнительными процентами за каждого приведенного клиента. Сумма каждого вклада в личном кабинете указывалась "в цифровом виде", без составления договора", - рассказали в АФМ

 
По данным ведомства, незаконная деятельность MMK Investment рекламировалась через социальные сети. 
 
Организатор финансовой пирамиды взят под стражу.

 
Напомним, в Туркестане расследуется уголовное дело в отношении 25 женщин, которых обвиняют в создании финансовой пирамиды. 
 
В Алматы пресечена деятельность финпирамиды Innova Gold, а в Северо-Казахстанской области выявили финпирамиду HERMES LTD. 
 

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У жителя Жамбылской области изъяли 45 кг марихуаны

10.08.2022, 19:44 4766
У жителя Жамбылской области изъяли 45 кг марихуаны
Фото: пресс-служба департамента полиции на транспорте
ТАРАЗ. 10 АВГУСТА - 4 августа сотрудники транспортной полиции около железнодорожного тупика на станции Шу задержали 49-летнего жителя Жамбылской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
При осмотре у мужчины обнаружен и изъят мешок, заполненный веществом зеленого цвета со специфическим запахом, сообщает пресс-служба департамента полиции на транспорте.
 
Во дворе дома задержанного обнаружено и изъято вещество растительного происхождения со специфическим запахом. 
 
Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество является наркотическим средством "марихуана высушенная" общим весом 45 кг 340 г. 
 
Задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания Шуского районного отдела полиции.
 
По данному факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 296 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере). 
 
Наказание за совершение данного преступления предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет. 
 

В Нур-Султане вынесен приговор директору департамента КТЖ

10.08.2022, 14:36 10481
В Нур-Султане вынесен приговор директору департамента КТЖ
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 10 АВГУСТА - Директор департамента пути и сооружений "Казахстан темiр жолы" получил год лишения свободы за взятку, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Следствием подсудимому Т. предъявлено обвинение в том, что он, будучи директором департамента, являясь приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение госфункций, в ходе осуществления своей служебной деятельности ходатайствовал о назначении на должность руководителя дистанции пути своего знакомого Ш. и в последующем продолжил оказывать ему общее покровительство по работе", - сообщили в столичном суде № 2. 

 
Как сообщили в пресс-службе суда, с августа по 30 октября 2018 года Т. получил взятку в общей сумме 5 300 000 тенге от Ш. за общее покровительство и попустительство по службе в интересах последнего. 
 

Кроме того, Т. в период с февраля 2020 года по май 2021 года в городе Нур-Султане, являясь куратором и прямым начальником, умышленно совершил превышение своих служебных полномочий в виде незаконного сбора денег с 7 подчиненных на общую сумму 1 млн 538 тысяч тенге", - проинформировали в суде. 

 
Суд приговорил подсудимого к 1 году лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в сфере экономической деятельности сроком на 3 года.
 
У него конфискованы в доход государства изъятые при задержании 3 млн 840 тысяч тенге.
 
Приговор не вступил в законную силу.
 

В ходе спецоперации полиция Караганды изъяла крупную партию наркотиков

10.08.2022, 13:41 11561
В ходе спецоперации полиция Караганды изъяла крупную партию наркотиков
Фото: Polisia.kz
КАРАГАНДА. 10 АВГУСТА - В ходе спецоперации полиция Караганды изъяла 24 килограмма гашиша и 200 килограммов марихуаны, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Полицейские в одном из районов города задержали автомобиль под управлением 37-летнего водителя. Во время осмотра салона данного транспортного средства из бардачка были изъяты четыре свертка с веществом темно-коричневого цвета, а с заднего сиденья - десять свертков с веществом растительного происхождения", - информирует Polisia.kz

 
Согласно заключению экспертизы, изъятые вещества являются гашишем весом 275 граммов и высушенной марихуаной весом 9,8 килограмма. 
 

Задержанный мужчина арендует автомойку и шиномонтаж. В ходе обыска данных объектов обнаружено девять мешков с веществом растительного происхождения и три мешка с веществом темно-коричневого цвета. Согласно заключению экспертизы, данные вещества являются гашишем весом 23,6 килограмма и высушенной марихуаной весом 190,1 килограмма. Общий вес изъятых наркотиков составил: гашиша - 23 килограмма 859 граммов, марихуаны - 200 килограммов", - сообщил заместитель начальника ДП области Абиль Абильдин. 

 
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 296 УК РК (Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта). Подозреваемый водворен в ИВС. Проводятся следственные мероприятия.

 

Перестрелка в Узынагаше: подозреваемых объявили в розыск

10.08.2022, 12:06 13371
Перестрелка в Узынагаше: подозреваемых объявили в розыск
Фото: Polisia.kz
КОНАЕВ. 10 АВГУСТА - Подозреваемые в причастности к убийству молодого человека в селе Узынагаш Алматинской области объявлены в розыск, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным Polisia.kz, в розыск объявлены: 
 
- Козыбаев Гани Муратулы, 1991 года рождени, по подозрению в совершении особо опасных преступлений, предусмотренных пунктами 1, 7, 9 части 2 статьи 99 УК РК (Убийство), пунктом 2 части 3 статьи 293 УК РК (Хулиганство с применением огнестрельного оружия); 
 
- Тыныштыков Аскар Жаныбекулы, 1992 года рождения, по подозрению в совершении особо опасных преступлений по части 3 статьи 24, пунктам 1, 7, 9 части 2 статьи 99 УК РК (Покушение на убийство), по пункту 2 части 3 статьи 293 УК РК (Хулиганство с применением огнестрельного оружия); 
 
- Шокенов Серикбол Муратбекович, 1992 года рождения, по подозрению в совершении преступления по пункту 2 части 3 статьи 293 УК РК (Хулиганство с применением огнестрельного оружия); 
 
- Аукенова Нурсултан Бахтиярулы, 1992 года рождения, по подозрению в совершении особо тяжкого преступления по пункту 2 части 3 статьи 293 УК РК (Хулиганство с применением огнестрельного оружия). 
 
Напомним, в селе Узынагаш Алматинской области 4 августа произошел вооруженный конфликт, в результате которого погиб один человек, еще двое пострадали.
 

В РК в суд направлено два дела в отношении военнослужащих по фактам мошенничества

10.08.2022, 11:49 14436
В РК в суд направлено два дела в отношении военнослужащих по фактам мошенничества
Фото: Polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 10 АВГУСТА - Военно-следственными органами Министерства внутренних дел Республики Казахстан производством окончены 2 уголовных дела в отношении военнослужащих, совершивших мошеннические действия, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

22 июля текущего года военной прокуратурой Павлодарского гарнизона направлено в суд уголовное дело по фактам мошенничества, связанным с продажей автомашин по цене ниже рыночных на сумму 29 млн тенге, совершенным бывшим военнослужащим Пограничной службы КНБ РК", - сообщает Главная военная прокуратура. 

 
Также завершено расследование дела в отношении военнослужащего контрактной службы Национальной гвардии, который под предлогом приобретения смартфонов по заниженным ценам обманным путем завладел денежными средствами граждан на сумму свыше 97 млн тенге. 
 
Уголовное дело находится на ознакомлении и в ближайшее время будет направлено в военный суд. 
 

Органы военной прокуратуры предупреждают и призывают граждан быть внимательнее, а также не приобретать товары и услуги сомнительного происхождения", - добавили в пресс-службе. 

 

АФМ пресекло незаконный вывоз бензина на $45 млн

10.08.2022, 11:02 15196
АФМ пресекло незаконный вывоз бензина на $45 млн
Фото: depositphotos
ПАВЛОДАР. 10 АВГУСТА - Агентство РК по финансовому мониторингу (АФМ) пресекло незаконный вывоз бензина на $45 млн, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками департамента АФМ по Павлодарской области пресечена попытка незаконного вывоза бензина марки АИ-95 отечественного происхождения в Узбекистан. Задержаны 5 вагонов-цистерн с бензином в объеме 280 тонн на сумму почти 90 млн тенге, задекларированные под видом присадки топливной антидетонационной. Согласно заключению специалистов, образцы, взятые из железнодорожных цистерн, являются бензином марки АИ-95 экологического класса К-4", - сообщили в АФМ.

 
Как выяснилось, по условиям контракта в общем планировалось вывезти из страны 50 тысяч тонн в пользу иностранной компании на общую сумму $45 млн. 
 
Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

 

Мошенница обманула жителей Тараза на 14 млн тенге

09.08.2022, 20:51 25181
Мошенница обманула жителей Тараза на 14 млн тенге
Фото: Polisia.kz
ТАРАЗ. 9 АВГУСТА -32-летняя женщина за определенную сумму обещала продвинуть в очереди на получение жилья, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Таким образом она получила от жителей города 14 миллионов 95 тысяч тенге и потратила их на собственные нужды, сообщает Polisia.kz
 
Задержанная полностью признала свою вину и была арестована. Сотрудники полиции проводят досудебное расследование по статье 190 УК РК.
 

Мошенник продавал должности от имени главы МИИР

09.08.2022, 20:41 23751
Мошенник продавал должности от имени главы МИИР
Фото: МИИР РК
НУР-СУЛТАН. 9 АВГУСТА - Мошенник выдавал себя за министра индустрии и инфраструктурного развития Каирбека Ускенбаева и продавал должности в ведомстве, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Ко мне обратились коллеги и рассказали о том, что поступают звонки якобы от моего имени. В ходе разговора им предлагали повышение по карьерной лестнице, а в случае отказа и непредоставления определенной суммы денег грозились увольнением. Кроме того, мошенники просили ответить на поступившее предложение оперативно, ибо, по их словам, процедура согласования на ту или иную руководящую должность занимает достаточное количество времени", - написал Каирбек Ускенбаев в телеграм-канале. 

 
Министр призвал не поддаваться на провокации и подчеркнул, что назначение на руководящую должность осуществляется на основе конкурса, а также по согласованию с уполномоченными органами, а не по звонку.
 

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