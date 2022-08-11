В Нур-Султане разоблачили очередную финпирамиду

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НУР-СУЛТАН. 10 АВГУСТА - Столичный департамент Агентства по финансовому мониторингу начал досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой MMK Investment, замаскированной под маркетинговую компанию в сфере инвестиций, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Представители подобных компаний обещают высокую ежедневную доходность, заманивая минимальной суммой вложения от 50 долларов, а также привлекая вкладчиков дополнительными процентами за каждого приведенного клиента. Сумма каждого вклада в личном кабинете указывалась "в цифровом виде", без составления договора", - рассказали в АФМ.
По данным ведомства, незаконная деятельность MMK Investment рекламировалась через социальные сети.
Организатор финансовой пирамиды взят под стражу.
Напомним, в Туркестане расследуется уголовное дело в отношении 25 женщин, которых обвиняют в создании финансовой пирамиды.
В Алматы пресечена деятельность финпирамиды Innova Gold, а в Северо-Казахстанской области выявили финпирамиду HERMES LTD.